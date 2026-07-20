OnePlus 16 và Oppo Find X10 Ultra có thể vắng bóng tại thị trường Ấn Độ Các báo cáo rò rỉ mới nhất cho thấy bộ đôi flagship OnePlus 16 và Oppo Find X10 Ultra có khả năng bỏ qua thị trường Ấn Độ, tạo nên sự thay đổi lớn trong chiến lược toàn cầu.

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng, hai mẫu điện thoại cao cấp thế hệ tiếp theo là OnePlus 16 và Oppo Find X10 Ultra đang đối mặt với khả năng không được phát hành tại thị trường Ấn Độ. Đây là một thông tin gây chú ý bởi Ấn Độ từ lâu đã được xem là một trong những thị trường trọng điểm và sôi động nhất của cả hai thương hiệu này ngoài Trung Quốc.

Thay đổi chiến lược phân phối toàn cầu

Trước đây, đã có những báo cáo cho rằng OnePlus có kế hoạch thu hẹp sự hiện diện tại các thị trường quốc tế để tập trung nguồn lực vào thị trường nội địa. Hãng cũng đã xác nhận việc tạm dừng ra mắt các dòng sản phẩm mới tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu. Tuy nhiên, thông tin về việc OnePlus 16 có thể không ra mắt tại Ấn Độ vẫn gây bất ngờ, vì trước đó hãng từng khẳng định sẽ duy trì hoạt động bình thường tại quốc gia tỷ dân này.

Oppo Find X9 Ultra, thế hệ tiền nhiệm của dòng Find X10 sắp tới.

Tương tự, Oppo Find X10 Ultra cũng được dự báo sẽ bỏ qua thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, người dùng tại đây vẫn có thể đón nhận một biến thể khác là Find X10 Pro Max. Hiện tại, cả OnePlus và Oppo đều chưa có thông báo chính thức về kế hoạch phân phối cho các thiết bị này, do đó các thông tin hiện tại vẫn dừng lại ở mức độ tin đồn.

Phân tích thông số kỹ thuật đột phá trên OnePlus 16

Dù chưa rõ khả năng lên kệ toàn cầu, nhưng các thông số kỹ thuật rò rỉ của OnePlus 16 cho thấy đây là một mẫu flagship cực kỳ mạnh mẽ. Thiết bị dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào quý 4 năm 2026 với những nâng cấp phần cứng đáng kể:

Vi xử lý: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất, hứa hẹn hiệu năng vượt trội và tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất, hứa hẹn hiệu năng vượt trội và tiết kiệm năng lượng tối ưu. Màn hình: Tần số quét lên tới 185Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm siêu mượt mà, vượt xa tiêu chuẩn 120Hz hoặc 144Hz hiện nay.

Tần số quét lên tới 185Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm siêu mượt mà, vượt xa tiêu chuẩn 120Hz hoặc 144Hz hiện nay. Dung lượng pin: Một bước đột phá với viên pin khoảng 9.000mAh, cho phép thời gian sử dụng kéo dài vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Một bước đột phá với viên pin khoảng 9.000mAh, cho phép thời gian sử dụng kéo dài vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Camera: Trang bị camera tele độ phân giải 200MP, tập trung mạnh vào khả năng chụp ảnh thu phóng chi tiết cao.

Công nghệ hình ảnh trên Oppo Find X10 Ultra

Đối với Oppo Find X10 Ultra, trọng tâm phát triển vẫn nằm ở hệ thống camera chuyên nghiệp. Các báo cáo chỉ ra rằng máy sẽ sử dụng camera tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 10x, kết hợp với một camera tele khác có độ phân giải lên tới 200MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Đặc biệt, camera trước của máy có thể sử dụng cảm biến dạng hình vuông, một thiết kế khá lạ lẫm trong thế giới smartphone hiện nay.

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến

Đặc điểm OnePlus 16 Oppo Find X10 Ultra Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm) Chưa xác định Màn hình 185Hz Chưa xác định Dung lượng pin Khoảng 9.000mAh Chưa xác định Camera chính/tele Tele 200MP 50MP (10x zoom) & 200MP (3x zoom) Thời điểm ra mắt Quý 4/2026 (Trung Quốc) Chưa xác định

Việc hai mẫu flagship này có khả năng vắng bóng tại Ấn Độ có thể là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cách tiếp cận thị trường của tập đoàn mẹ BBK Electronics. Thay vì dàn trải nguồn lực, các thương hiệu này có thể đang tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận tại các thị trường ít cạnh tranh hơn hoặc tập trung tối đa cho thị trường nội địa Trung Quốc để đối đầu với các đối thủ mạnh như Huawei hay Xiaomi.