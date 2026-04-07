OnePlus Ace 7 lộ diện cấu hình: Màn hình 185Hz và pin 9.000mAh cực khủng OnePlus Ace 7 series gây chú ý với thông số kỹ thuật vượt trội bao gồm màn hình tần số quét 185Hz và viên pin dung lượng 9.000mAh. Mẫu smartphone này dự kiến sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm.

Dòng sản phẩm OnePlus Ace vốn nổi tiếng với việc ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ trong phân khúc giá cận cao cấp. Sau thành công của thế hệ Ace 6, những thông tin rò rỉ mới nhất về OnePlus Ace 7 đã bắt đầu xuất hiện, cho thấy một bước nhảy vọt về cả công nghệ hiển thị lẫn dung lượng pin, hứa hẹn tái định nghĩa tiêu chuẩn smartphone chuyên game và giải trí.

The OnePlus Ace 6T.

Hiệu năng tối thượng với chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5

Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, OnePlus Ace 7 dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (mã hiệu SM8850) hoặc một biến thể hạ xung nhẹ có mã SM8850Q. Đây là dòng chip flagship được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, tương tự như loại chip đang được sử dụng trên các mẫu máy cao cấp nhất như OnePlus 15.

Điểm đáng chú ý nhất trong thiết kế phần cứng của Ace 7 là sự xuất hiện của quạt tản nhiệt tích hợp bên trong máy. Đây là một giải pháp thường chỉ thấy trên các dòng gaming phone thuần túy, giúp duy trì hiệu năng đỉnh cao của chipset Snapdragon trong thời gian dài mà không bị giảm xung do quá nhiệt.

The Ace 7 could feature a toned-down version of the Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Màn hình 185Hz và viên pin dung lượng kỷ lục

Thông số gây sốc nhất trên OnePlus Ace 7 chính là màn hình. Thiết bị được cho là sở hữu tấm nền 6.78 inch với độ phân giải "1.5K" và tần số quét lên tới 185Hz. Con số này vượt xa mức 120Hz hay 144Hz phổ biến hiện nay, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động hình ảnh siêu mượt mà, đặc biệt có lợi cho các game thủ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, để gánh vác màn hình tần số quét cao và chip xử lý mạnh mẽ, OnePlus đã trang bị cho Ace 7 viên pin lên tới 9.000mAh. Đây là mức dung lượng gần như gấp đôi so với các smartphone tiêu chuẩn hiện nay. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh công suất 100W hoặc 120W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy viên pin khổng lồ này.

Leaked key specs of upcoming OnePlus phone.

Biến thể Ace 7 Pro và khả năng nhiếp ảnh

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, nguồn tin cũng nhắc đến sự tồn tại của OnePlus Ace 7 Pro. Phiên bản cao cấp này dự kiến sẽ tập trung mạnh vào khả năng nhiếp ảnh với camera tiềm vọng 50MP, sử dụng cảm biến Samsung JN5 và hỗ trợ zoom quang học 3.5x. Điều này cho thấy OnePlus muốn biến dòng Ace thành một lựa chọn toàn diện hơn, không chỉ mạnh về tốc độ mà còn xuất sắc về camera.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OnePlus Ace 7

Thành phần Thông số chi tiết (Dự kiến) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.78 inch, 1.5K, 185Hz Dung lượng pin ~9.000 mAh Sạc nhanh 100W hoặc 120W Camera (Bản Pro) 50MP tiềm vọng (Samsung JN5), Zoom 3.5x Hệ thống làm mát Quạt tản nhiệt tích hợp

Dựa trên lộ trình ra mắt của thế hệ tiền nhiệm (Ace 6 ra mắt vào tháng 10/2025), dòng OnePlus Ace 7 có thể sẽ được trình làng chính thức vào khoảng tháng 10/2026 tại thị trường Trung Quốc trước khi tiến ra các thị trường quốc tế.