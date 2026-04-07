OnePlus Ace 7 lộ diện với màn hình 185Hz và pin 9.000mAh: Bước đột phá mới của smartphone hiệu năng OnePlus Ace 7 rò rỉ cấu hình cực mạnh với màn hình 185Hz, pin 9.000mAh và quạt tản nhiệt tích hợp nhằm tối ưu hiệu năng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất.

Dòng sản phẩm OnePlus Ace vốn nổi tiếng với việc ưu tiên hiệu năng mạnh mẽ trong phân khúc giá cận cao cấp. Sau thành công của thế hệ Ace 6, những thông tin rò rỉ đầu tiên về OnePlus Ace 7 đã xuất hiện, cho thấy một bước nhảy vọt về thông số kỹ thuật, đặc biệt là ở tần số quét màn hình và dung lượng pin.

The OnePlus Ace 6T.

Cấu hình phần cứng: Sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite Gen 5

Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, OnePlus Ace 7 dự kiến sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (mã hiệu SM8850). Đáng chú ý, có nguồn tin cho rằng máy có thể sử dụng biến thể SM8850Q – một phiên bản được tinh chỉnh nhẹ về xung nhịp so với chip flagship trên các dòng cao cấp như OnePlus 15.

Để duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài, OnePlus được cho là sẽ tích hợp hệ thống quạt tản nhiệt chủ động bên trong thân máy. Đây là một bước đi táo bạo, thường chỉ thấy trên các dòng smartphone chuyên game (gaming phone), giúp giải quyết bài toán nhiệt năng của các con chip 3nm thế hệ mới.

The Ace 7 could feature a toned-down version of the Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Màn hình 185Hz và viên pin "khổng lồ" 9.000mAh

Điểm gây sốc nhất trong đợt rò rỉ này chính là thông số màn hình. OnePlus Ace 7 được kỳ vọng sở hữu tấm nền 6.78 inch với độ phân giải "1.5K" và tần số quét lên tới 185Hz. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những smartphone có tốc độ làm tươi màn hình cao nhất thị trường, vượt qua cả mức 144Hz hay 165Hz phổ biến hiện nay.

Bên cạnh đó, dung lượng pin cũng được nâng cấp mạnh mẽ lên mức xấp xỉ 9.000mAh. Để nạp đầy viên pin dung lượng lớn này, thiết bị sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 100W hoặc 120W, đảm bảo thời gian chờ không quá dài cho người dùng.

Leaked key specs of upcoming OnePlus phone.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OnePlus Ace 7

Thông số Chi tiết dự kiến Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 / SM8850Q Màn hình 6.78 inch, 1.5K, 185Hz Dung lượng pin ~9.000mAh Sạc nhanh 100W / 120W Tản nhiệt Quạt tích hợp chủ động

Biến thể Pro và thời điểm ra mắt

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, nguồn tin cũng nhắc đến sự tồn tại của OnePlus Ace 7 Pro. Biến thể cao cấp này được dự đoán sẽ tập trung vào khả năng nhiếp ảnh với camera tiềm vọng 50MP, sử dụng cảm biến Samsung JN5 và hỗ trợ zoom quang học 3.5x.

Dựa trên lộ trình ra mắt của thế hệ trước (OnePlus Ace 6 ra mắt vào tháng 10/2025 tại Trung Quốc), nhiều khả năng dòng Ace 7 sẽ được trình làng vào khoảng quý IV năm nay. Với những thông số về màn hình và pin đầy ấn tượng, OnePlus Ace 7 hứa hẹn sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone chuyên về hiệu năng và trải nghiệm giải trí.