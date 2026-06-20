OnePlus cập nhật OxygenOS mới: Hỗ trợ phát âm thanh song song qua hai thiết bị Bluetooth Bản cập nhật OxygenOS 16 mang đến tính năng chia sẻ âm thanh Bluetooth kép cho dòng OnePlus 15 và 13, cho phép kết nối hai tai nghe cùng lúc với khả năng chỉnh âm lượng riêng biệt.

OnePlus vừa chính thức tung ra bản cập nhật OxygenOS mới, mang đến một tính năng mà người dùng Apple và Samsung đã được trải nghiệm từ lâu: chia sẻ âm thanh qua hai thiết bị Bluetooth cùng lúc. Cải tiến này giúp người dùng smartphone OnePlus có thể cùng bạn bè thưởng thức âm nhạc, podcast hoặc xem phim mà không cần phải dùng chung một cặp tai nghe.

OnePlus chính thức bắt kịp Apple và Samsung về tính năng chia sẻ âm thanh Bluetooth. Trong hình là OnePlus 15.

Bước tiến mới trong trải nghiệm chia sẻ âm thanh

Bản cập nhật OxygenOS phiên bản 16.0.8.300/301 giới thiệu chế độ âm thanh kép (dual audio mode). Tính năng này cho phép điện thoại truyền phát tín hiệu âm thanh đồng thời đến hai tai nghe hoặc loa Bluetooth được kết nối. Hiện tại, bản cập nhật đang được triển khai cho các dòng thiết bị bao gồm OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 13 và OnePlus 13s tại các thị trường Ấn Độ, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, OnePlus không giới hạn tính năng này trong hệ sinh thái phụ kiện của riêng mình. Người dùng có thể ghép nối với hầu hết các loại tai nghe Bluetooth hiện có trên thị trường, thay vì chỉ bắt buộc sử dụng các dòng sản phẩm OnePlus Buds hay Nord-branded.

Cách thiết lập và sử dụng tính năng âm thanh kép

Để sử dụng chế độ âm thanh kép, người dùng cần thực hiện các bước kết nối và tùy chỉnh trực tiếp trên giao diện điều khiển của máy. Quy trình này được thiết kế tối giản để đảm bảo tính tiện dụng trong quá trình trải nghiệm thực tế.

Màn hình cài đặt Bluetooth trên OnePlus 15R hiển thị hai cặp tai nghe OnePlus Buds đang kết nối đồng thời.

Đầu tiên, hãy kết nối cả hai thiết bị âm thanh Bluetooth với điện thoại OnePlus. Sau khi quá trình ghép nối hoàn tất, bạn bắt đầu phát nội dung đa phương tiện và thực hiện theo các bước sau:

Vuốt xuống để mở bảng điều khiển (Control Panel).

Nhấn vào trình phát đa phương tiện, sau đó chọn biểu tượng tai nghe ở góc trên bên phải màn hình.

Danh sách các thiết bị đang kết nối sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn chỉ cần chọn thêm thiết bị thứ hai để bắt đầu phát âm thanh song song.

Giao diện điều khiển cho phép truy cập nhanh vào các tùy chọn chia sẻ âm thanh Bluetooth.

Một ưu điểm quan trọng của tính năng này là khả năng điều chỉnh âm lượng độc lập cho từng thiết bị. Điều này cho phép mỗi người nghe có thể tự tùy chỉnh mức âm thanh phù hợp với sở thích cá nhân mà không ảnh hưởng đến người còn lại.

Giao diện hướng dẫn thiết lập chia sẻ âm thanh trên điện thoại OnePlus.

Giao diện hiển thị hai cặp tai nghe không dây đã sẵn sàng để phát nhạc đồng thời.

Tính năng âm thanh kép của OnePlus hoạt động mượt mà với hai thiết bị kết nối cùng lúc.

Các tính năng bổ sung trong bản cập nhật OxygenOS 16

Bên cạnh khả năng chia sẻ âm thanh Bluetooth, bản cập nhật mới còn mang đến nhiều cải tiến về phần mềm và trải nghiệm người dùng. Hệ thống âm thanh được bổ sung bộ chỉnh âm (Equalizer) có thể tùy chỉnh với các chế độ cài sẵn như Pop và Rock, hoặc người dùng có thể can thiệp thủ công vào các dải tần số.

Tính năng Chi tiết nâng cấp Âm thanh Bộ chỉnh âm EQ mới (Pop, Rock) và tùy chỉnh tần số thủ công. Trò chơi Tính năng Game Capture hỗ trợ chụp ảnh màn hình độ phân giải 2K. Thời tiết Hiển thị thông tin mặt trăng mọc, lặn và các pha của mặt trăng. Outdoor Mode Cho phép ghim các ứng dụng yêu thích vào thanh lối tắt để truy cập nhanh.

Bản cập nhật OxygenOS 16.0.8.300 qua phương thức OTA.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu OnePlus có kế hoạch mở rộng tính năng chia sẻ âm thanh này cho các dòng máy cũ hơn như OnePlus 12 hay dòng điện thoại tầm trung Nord hay không. Người dùng các thiết bị được hỗ trợ có thể kiểm tra cập nhật thủ công bằng cách truy cập vào Cài đặt > Hệ thống & Cập nhật > Cập nhật phần mềm.