OnePlus chính thức thay thế OxygenOS bằng ColorOS 17 trên toàn cầu OnePlus xác nhận sẽ dừng phát triển OxygenOS để chuyển sang sử dụng ColorOS 17 nhằm tối ưu hóa quy trình R&D. Danh sách các thiết bị được nâng cấp bao gồm nhiều dòng điện thoại flagship, dòng Nord và máy tính bảng.

Trong một động thái tái cấu trúc quy mô lớn, thương hiệu điện thoại OnePlus đã chính thức xác nhận việc dừng phát triển hệ điều hành OxygenOS trên phạm vi toàn cầu. Thay vào đó, ColorOS 17 của OPPO sẽ trở thành nền tảng phần mềm thay thế cho tất cả các thiết bị OnePlus đang hoạt động.

Chiến lược hợp nhất và tối ưu hóa hệ sinh thái phần mềm

Quyết định này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của OnePlus. Việc đồng bộ hóa phần mềm với OPPO giúp hãng tận dụng tối đa năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) chung. Mục tiêu cốt lõi của sự thay đổi này là đẩy nhanh tốc độ phát hành các bản cập nhật Android và nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng cuối thông qua một hệ điều hành thống nhất.

ColorOS 17 hứa hẹn mang lại giao diện mượt mà và nhiều tính năng thông minh cho người dùng OnePlus

Khi ColorOS 17 chính thức phát hành, người dùng OnePlus sẽ có tùy chọn tự nguyện nâng cấp để trải nghiệm các tính năng mới nhất. Dù thay đổi về nền tảng, hãng vẫn cam kết duy trì chính sách hỗ trợ phần mềm lâu dài cho các thiết bị hiện có.

Danh sách các thiết bị OnePlus đủ điều kiện cập nhật ColorOS 17

Dựa trên lộ trình hỗ trợ phần mềm chính thức, danh sách các thiết bị dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật ColorOS 17 bao gồm đầy đủ các phân khúc từ cao cấp đến tầm trung và máy tính bảng.

Dòng điện thoại Flagship

OnePlus Open (điện thoại màn hình gập)

OnePlus 15, 15R

OnePlus 13, 13R, 13s, 13T

OnePlus 12, 12R

OnePlus 11

Dòng điện thoại tầm trung (Nord Series)

OnePlus N6

OnePlus Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord 5, Nord CE 5

OnePlus Nord 4

Dòng máy tính bảng (Tablets)

OnePlus Pad 4, Pad 3, Pad 2

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Go 2

Danh sách các thiết bị đủ điều kiện nhận bản cập nhật ColorOS 17 đã lộ diện đầy đủ

Trải nghiệm ColorOS 17 trên các thiết bị phần cứng mới

Để tối ưu hóa trải nghiệm giao diện ColorOS 17, các dòng flagship mới như OPPO Find X9 Ultra được xem là thiết bị tham chiếu tiêu chuẩn với cấu hình phần cứng mạnh mẽ, giúp vận hành mượt mà các tính năng thông minh của hệ điều hành mới.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình OPPO Find X9 Ultra Màn hình AMOLED 6.82 inch, độ phân giải 2K+, tần số quét 144Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 12GB, ROM 512GB Camera Hệ thống 5 camera sau 200MP, hỗ trợ Hasselblad, zoom xa Pin và Sạc 7050mAh, sạc nhanh SuperVOOC 100W, sạc không dây 50W Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Việc chuyển đổi từ OxygenOS sang ColorOS 17 được kỳ vọng sẽ giúp OnePlus giải quyết bài toán về tài nguyên phần mềm, đồng thời mang lại một hệ sinh thái ổn định và giàu tính năng hơn cho người dùng toàn cầu trong tương lai.