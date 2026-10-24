OnePlus cùng OPPO chính thức triển khai sớm bản cập nhật ColorOS 17 trên hàng loạt flagship Phiên bản ColorOS 17 dựa trên nền tảng Android 17 được phát hành trước ngày 29 tháng 10 cho các dòng máy OnePlus 15, OPPO Find X9 Series và thiết bị gập Find N6.

OnePlus và OPPO đã bắt đầu triển khai bản cập nhật giao diện người dùng ColorOS 17 dựa trên nền tảng Android 17 sớm hơn kế hoạch công bố ban đầu. Theo lịch trình trước đó, đợt phát hành phiên bản phần mềm này được ấn định vào ngày 29 tháng 10, song các thiết bị cao cấp thuộc dòng OnePlus 15 và OPPO Find X9 series đã bắt đầu nhận gói cài đặt chính thức.

Chi tiết đợt nâng cấp ColorOS 17 trên thiết bị OnePlus 15

Trên diễn đàn cộng đồng, OnePlus xác nhận bản cập nhật ColorOS 17 ổn định đã có mặt trên flagship OnePlus 15. Giai đoạn đầu của đợt cập nhật này được ghi nhận tại thị trường Ấn Độ với mã hiệu firmware là CPH2745_17.0.0.102(EX01).

Nhiều điện thoại OPPO và OnePlus bắt đầu được cập nhật ColorOS 17

Dung lượng gói cài đặt có sự phân bổ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản nền tảng trước đó của thiết bị:

Người dùng trong chương trình Beta: Gói cập nhật dung lượng khoảng 540MB để bổ sung và hoàn thiện các bản vá.

Gói cập nhật dung lượng khoảng 540MB để bổ sung và hoàn thiện các bản vá. Người dùng từ phiên bản chính thức trước: Cần tải toàn bộ bộ cài đặt hoàn chỉnh với dung lượng trên 3.5GB.

Để kiểm tra và cập nhật thủ công, người dùng có thể điều hướng theo đường dẫn: Cài đặt > Hệ thống & Cập nhật > Cập nhật phần mềm. Trong trường hợp hệ thống chưa tự động thông báo, người dùng có thể chủ động đăng ký thông qua Release Candidate Program tại mục Chương trình Beta và chọn Cập nhật ngay.

Mở rộng ColorOS 17 cho dải sản phẩm OPPO Find X9 Series và Find N6

Song song với OnePlus, OPPO cũng chính thức phân phối ColorOS 17 đến hàng loạt model thuộc phân khúc cao cấp. Các thiết bị đầu tiên được phê duyệt bản nâng cấp sớm gồm có:

OPPO Find X9

OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9 Ultra

OPPO Find X9s

OPPO Find N6

ColorOS 17 mang đến nhiều thay đổi ấn tượng

Đợt phân phối này hiện diễn ra theo từng khu vực địa lý cụ thể trước khi mở rộng ra thị trường toàn cầu. Smartphone màn hình gập OPPO Find N6 được cập nhật trước tại Thái Lan, trong khi các biến thể thuộc dòng Find X9 Series đang được triển khai tại Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Dòng máy Khu vực ghi nhận cập nhật Dung lượng gói cài đặt (Beta / Chính thức) OnePlus 15 Ấn Độ Khoảng 540MB / Trên 3.5GB OPPO Find X9 Series (Find X9, Pro, Ultra, X9s) Ấn Độ, Indonesia, Malaysia Khoảng 500MB / Khoảng 3.5GB OPPO Find N6 Thái Lan Khoảng 500MB / Khoảng 3.5GB

Tương tự quy trình từ OnePlus, người dùng thiết bị OPPO nâng cấp từ bản ColorOS 17 Beta chỉ cần tải tệp vá khoảng 500MB, còn người dùng từ phiên bản cũ sẽ tải trọn gói hệ thống khoảng 3.5GB. Sau đợt triển khai của OnePlus và OPPO, thương hiệu Realme dự kiến sẽ là đơn vị tiếp theo công bố lịch trình nâng cấp giao diện mới này.