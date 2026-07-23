OnePlus hé lộ smartphone N6x và phim tài liệu đính chính tin đồn rút lui khỏi Ấn Độ OnePlus vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về mẫu N6x tại Ấn Độ, đồng thời chuẩn bị ra mắt phim tài liệu nhằm khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường này.

Trong bối cảnh thị trường di động toàn cầu đang chứng kiến nhiều biến động, OnePlus đã có những động thái đáng chú ý tại Ấn Độ. Hãng không chỉ hé lộ về sự xuất hiện của mẫu smartphone mới mang tên OnePlus N6x mà còn chuẩn bị phát hành một bộ phim tài liệu đặc biệt. Đây được xem là nỗ lực nhằm dập tắt những tin đồn về việc thương hiệu này sẽ chấm dứt hoạt động tại một trong những thị trường quan trọng nhất thế giới.

Logo thương hiệu OnePlus.

Chiến lược đối phó với tin đồn rút lui khỏi thị trường

Gần đây, cộng đồng công nghệ xôn xao trước thông tin OnePlus có kế hoạch điều chỉnh quy mô hoạt động trên quy mô lớn. Sau khi xác nhận việc rút khỏi thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, một báo cáo từ Bloomberg đã làm dấy lên lo ngại rằng hãng có thể tiếp tục rời bỏ Ấn Độ để tập trung hoàn toàn vào thị trường nội địa Trung Quốc.

Đáp lại những đồn đoán này, OnePlus India đã khẳng định hoạt động kinh doanh tại quốc gia này vẫn diễn ra bình thường. Việc công bố phim tài liệu sắp tới không chỉ là một chiến dịch marketing mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về sự hiện diện lâu dài của hãng. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn đặt dấu hỏi về việc liệu OnePlus sẽ tiếp tục duy trì dòng flagship cao cấp hay chỉ tập trung vào các dòng máy giá rẻ tại đây.

OnePlus N6x: Bước đi tiếp theo trong phân khúc tầm trung

Thông tin về OnePlus N6x bắt đầu xuất hiện thông qua một trang giới thiệu trên Amazon, cho thấy ngày ra mắt đang đến gần. Theo những hình ảnh teaser mới nhất trên tài khoản X chính thức của hãng, N6x dự kiến sẽ có hai tùy chọn màu sắc là xanh nhạt (light blue) và đỏ nâu (maroon).

Mặc dù thông số kỹ thuật chi tiết của N6x vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng dựa trên cấu hình của phiên bản tiền nhiệm OnePlus N6 ra mắt vào tháng 06/2026, chúng ta có thể dự đoán được định hướng của sản phẩm này. OnePlus N6 hiện đang được bán với mức giá khoảng 22.999 INR (tương đương 238 USD) với các thông số kỹ thuật đáng chú ý trong tầm giá.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên OnePlus N6 (Tham khảo) Màn hình 6.8 inch, IPS LCD Vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 Apex Dung lượng pin 8.000 mAh Phân khúc Smartphone phổ thông / Tầm trung

Phân tích kỹ thuật: Chipset Dimensity và dung lượng pin đột phá

Điểm nhấn lớn nhất trong cấu hình của dòng N series mới chính là viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh. Đây là con số vượt xa mức tiêu chuẩn 5.000 mAh thường thấy trên các smartphone hiện nay. Việc trang bị viên pin lớn như vậy cho thấy OnePlus đang nhắm tới đối tượng khách hàng ưu tiên thời lượng sử dụng dài, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc cường độ cao trên điện thoại.

Về hiệu năng, vi xử lý Dimensity 6360 Apex là một lựa chọn cân bằng giữa chi phí và sức mạnh. Chipset này đảm bảo khả năng kết nối 5G ổn định và xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng màn hình IPS LCD thay vì AMOLED cho thấy hãng đã phải đánh đổi về độ sâu màu sắc và độ tương phản để giữ mức giá cạnh tranh dưới 250 USD.

Thách thức về danh mục sản phẩm Flagship

Dù đang tích cực quảng bá cho dòng N series, OnePlus lại đối mặt với những tin đồn không mấy tích cực về dòng sản phẩm cao cấp. Một số nguồn tin rò rỉ cho rằng thế hệ flagship tiếp theo, OnePlus 16, có thể sẽ không được mở bán chính thức tại thị trường Ấn Độ. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một thay đổi lớn trong định vị thương hiệu của OnePlus, từ một "Kẻ tiêu diệt flagship" (Flagship Killer) trở thành một hãng tập trung vào phân khúc giá rẻ và tầm trung tại khu vực này.

Nhìn chung, sự xuất hiện của OnePlus N6x và bộ phim tài liệu sắp tới là những bước đi chiến lược nhằm giữ vững niềm tin của người dùng. Tuy nhiên, để khẳng định vị thế, OnePlus cần chứng minh rằng họ vẫn đủ sức mang những công nghệ đỉnh cao nhất đến với người tiêu dùng tại thị trường tỷ dân này thay vì chỉ dừng lại ở các thiết bị phổ thông.