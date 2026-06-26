OnePlus N6 lộ diện: Smartphone pin 8.000 mAh và hệ thống tản nhiệt buồng hơi cực lớn OnePlus vừa hé lộ thông tin chi tiết về OnePlus N6, mẫu máy mở màn dòng N series mới với viên pin 8.000 mAh và hệ thống tản nhiệt buồng hơi 5.300 mm².

OnePlus đã chính thức xác nhận các thông số kỹ thuật quan trọng của mẫu điện thoại N6 trước thềm sự kiện ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 30/06/2026. Đây là thiết bị tiên phong cho dòng N series – một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của thương hiệu này, hiện mới chỉ được xác nhận dành riêng cho thị trường Ấn Độ.

The OnePlus N6.

Điểm nhấn về năng lượng và khả năng tản nhiệt

Một trong những đặc điểm ấn tượng nhất của OnePlus N6 là viên pin dung lượng cực đại lên tới 8.000 mAh. Để hỗ trợ khả năng nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này, hãng trang bị công nghệ sạc nhanh 45W. Đây được xem là bước đi táo bạo của OnePlus trong phân khúc giá rẻ, tập trung tối đa vào trải nghiệm sử dụng dài ngày mà không cần lo lắng về nguồn điện.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu suất ổn định và duy trì nhiệt độ lý tưởng trong quá trình hoạt động, OnePlus N6 được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) có diện tích lên tới 5.300 mm². Đây là một con số đáng kinh ngạc đối với một thiết bị thuộc phân khúc phổ thông, hứa hẹn khả năng xử lý nhiệt tốt ngay cả khi thực hiện các tác vụ nặng.

New official details about the OnePlus N6.

Thông số camera và cấu hình rò rỉ

Về khả năng nhiếp ảnh, OnePlus xác nhận thiết bị sẽ sở hữu camera chính phía sau độ phân giải 50MP, hỗ trợ quay video tốc độ 60 khung hình/giây (fps). Ở mặt trước, máy được trang bị camera selfie 8MP. Thiết bị sẽ có hai tùy chọn màu sắc trẻ trung bao gồm Fresh Mint (Bạc hà tươi) và Midnight Green (Xanh đêm).

Dữ liệu từ Google Play Console cũng hé lộ thêm nhiều chi tiết quan trọng về phần cứng của máy. Cụ thể, OnePlus N6 dự kiến sử dụng chipset MediaTek MT635, nhiều khả năng thuộc dòng Dimensity 6000-series. Máy đi kèm với RAM 6GB và chạy trên hệ điều hành Android 16 mới nhất tại thời điểm ra mắt.

Google Play Console listing of the OnePlus N6.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OnePlus N6

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6000-series (dự kiến) Dung lượng Pin 8.000 mAh Sạc nhanh 45W RAM 6GB Màn hình Độ phân giải 1.570 x 720 pixels Camera sau 50MP (Quay video 60 fps) Camera trước 8MP Hệ điều hành Android 16

Dự kiến, OnePlus N6 sẽ có mức giá dưới 25.000 INR (tương đương khoảng 264 USD) tại thị trường Ấn Độ. Với sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn, hệ thống tản nhiệt chuyên sâu và mức giá cạnh tranh, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone phổ thông thời gian tới.