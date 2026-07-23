OnePlus N6x lộ diện và lời giải cho tin đồn rút khỏi thị trường Ấn Độ OnePlus vừa hé lộ mẫu điện thoại N6x mới đồng thời chuẩn bị phát hành phim tài liệu nhằm khẳng định cam kết gắn bó với thị trường Ấn Độ, xóa tan các lo ngại về việc ngừng kinh doanh.

Thương hiệu OnePlus đã chính thức tung ra những hình ảnh giới thiệu đầu tiên về mẫu điện thoại OnePlus N6x sắp ra mắt tại Ấn Độ. Động thái này diễn ra song song với việc công bố một bộ phim tài liệu đặc biệt nhằm trực tiếp phản hồi các tin đồn về việc hãng sẽ chấm dứt hoạt động tại quốc gia này.

Logo thương hiệu OnePlus.

OnePlus N6x: Mở rộng dòng sản phẩm phân khúc phổ thông

Vào tháng 06/2026, OnePlus đã giới thiệu dòng N series tại Ấn Độ với phiên bản đầu tiên là OnePlus N6. Đây là thiết bị hướng tới người dùng phổ thông với các thông số kỹ thuật ấn tượng trong tầm giá, bao gồm màn hình IPS LCD 6,8 inch, vi xử lý Dimensity 6360 Apex và viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh. Sản phẩm có mức giá niêm yết 22.999 INR (khoảng 238 USD).

Tiếp nối dòng sản phẩm này, các thông tin từ trang thương mại điện tử Amazon xác nhận phiên bản OnePlus N6x đang được phát triển và sẽ sớm trình làng. Theo các đoạn video ngắn trên tài khoản X chính thức của hãng, thiết bị dự kiến có hai tùy chọn màu sắc là xanh nhạt và đỏ nâu. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật chi tiết cũng như thời điểm mở bán chính thức vẫn đang được giữ kín.

Phản hồi về tin đồn rời bỏ thị trường tỷ dân

Bên cạnh việc ra mắt sản phẩm mới, OnePlus Ấn Độ còn gây chú ý khi thực hiện một bộ phim tài liệu để giải quyết các báo cáo về việc đóng cửa. Trước đó, hãng đã xác nhận rút lui khỏi thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Một báo cáo từ Bloomberg từng nhận định OnePlus có thể sẽ rời bỏ cả Ấn Độ để tập trung nguồn lực cho thị trường Trung Quốc.

Đại diện OnePlus Ấn Độ đã khẳng định hãng vẫn hoạt động bình thường. Việc tung ra phim tài liệu và sản phẩm mới được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết duy trì sự hiện diện tại đây. Dù vậy, một số nguồn tin rò rỉ cho thấy dòng máy cao cấp nhất là OnePlus 16 có thể sẽ không xuất hiện tại Ấn Độ, dấy lên giả thuyết hãng sẽ thay đổi chiến lược để tập trung hoàn toàn vào phân khúc giá rẻ và tầm trung để phù hợp với đặc thù sức mua tại địa phương.