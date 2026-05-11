OnePlus Nord CE 6 và Nord CE 6 Lite chính thức ra mắt: Pin lên tới 8,000 mAh, độ bền chuẩn quân đội OnePlus vừa gây bất ngờ khi ra mắt bộ đôi Nord CE 6 và Nord CE 6 Lite với thông số pin ấn tượng cùng độ bền đạt chuẩn MIL-STD-810H. Dòng sản phẩm mới này đánh dấu bước tiến lớn của hãng trong việc tối ưu trải nghiệm người dùng ở phân khúc tầm trung.

Sau nhiều đồn đoán, OnePlus đã chính thức trình làng bộ đôi smartphone tầm trung mới nhất tại thị trường Ấn Độ: OnePlus Nord CE 6 và OnePlus Nord CE 6 Lite. Cả hai thiết bị đều tập trung vào việc cải thiện thời lượng pin và khả năng chống chịu, giải quyết trực tiếp những nhu cầu thiết yếu nhất của người dùng phổ thông hiện nay.

OnePlus Nord CE 6: Sức mạnh phần cứng và màn hình vượt trội

Phiên bản cao cấp hơn, OnePlus Nord CE 6, được niêm yết với mức giá khởi điểm từ 29,999 INR (tương đương khoảng 8.35 triệu đồng). Điểm nhấn đầu tiên của máy nằm ở màn hình AMOLED kích thước 6.78 inch. Với độ phân giải 1.5K và tần số quét lên tới 144Hz, thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và hình ảnh sắc nét. Đặc biệt, độ sáng tối đa đạt mức 3,600 nits giúp việc sử dụng ngoài trời dưới ánh nắng gắt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Về hiệu năng, OnePlus trang bị cho máy vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Để tối ưu cho các game thủ, hãng còn tích hợp chip Touch Reflex – một công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên dòng flagship OnePlus 15. Công nghệ này cho phép nâng tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 3,200Hz, giúp giảm thiểu tối đa độ trễ trong các tựa game đòi hỏi phản xạ nhanh.

Các tính năng chính của OnePlus Nord CE 6

Đột phá về dung lượng pin và tiêu chuẩn bảo vệ

OnePlus Nord CE 6 gây ấn tượng mạnh với viên pin dung lượng lên tới 8,000 mAh. Đây là con số vượt xa tiêu chuẩn 5,000 mAh thường thấy trên thị trường hiện nay. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh có dây 80W và khả năng sạc ngược 27W cho các thiết bị khác.

Về độ bền, máy không chỉ đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K mà còn vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt để đạt chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Điều này giúp thiết bị có khả năng sống sót tốt hơn trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt hoặc va đập vô tình.

OnePlus Nord CE 6 Lite: Lựa chọn tối ưu về giá thành

Hướng đến phân khúc thấp hơn, OnePlus Nord CE 6 Lite có giá bán khoảng 20,999 INR (tương đương 5.84 triệu đồng). Dù có mức giá mềm hơn, máy vẫn sở hữu những thông số kỹ thuật đáng chú ý như màn hình LCD 6.72 inch độ phân giải Full-HD+ và tần số quét 144Hz.

OnePlus Nord CE 6 Lite sở hữu mức giá hấp dẫn

Cấu hình của phiên bản Lite bao gồm:

Vi xử lý: MediaTek Dimensity 7400 Apex, đảm bảo hiệu năng ổn định cho các tác vụ hàng ngày.

Pin và sạc: Dung lượng 7,000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Tính năng đặc biệt: Chế độ bypass charging, cho phép điện năng đi thẳng vào máy mà không qua pin khi đang cắm sạc chơi game, giúp giảm nhiệt độ và bảo vệ tuổi thọ pin.

Camera: Cảm biến chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 5MP, cả hai đều hỗ trợ quay phim chất lượng 4K.

Cả hai mẫu điện thoại mới này đều được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 với giao diện OxygenOS 16 ngay khi xuất xưởng, mang lại những trải nghiệm phần mềm mới nhất từ OnePlus.