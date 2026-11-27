OnePlus Nord N7 Pro rò rỉ chip Dimensity 7100, pin 9.000 mAh, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027 Theo rò rỉ, OnePlus Nord N7 Pro dùng chip MediaTek Dimensity 7100, pin 9.000 mAh, màn hình 120Hz và cụm camera vuông lồi, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

OnePlus Nord N7 Pro vừa xuất hiện trong các thông tin rò rỉ với chip MediaTek Dimensity 7100, viên pin 9.000 mAh và màn hình tần số quét 120Hz. Theo nguồn tin, thiết bị dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027 và nằm trên dòng N6 trong dải sản phẩm giá rẻ của hãng.

Mẫu máy này được cho là bản kế nhiệm của dòng N6 series, vốn đã gặt hái thành công tại thị trường Ấn Độ. Toàn bộ thông tin dưới đây là rò rỉ, chưa được OnePlus xác nhận chính thức.

Mặt lưng đen bóng và cụm camera vuông lồi qua ảnh kết xuất

Dựa trên hình ảnh kết xuất do 91Mobiles công bố, OnePlus Nord N7 Pro có mặt lưng đen bóng, các góc máy bo tròn mềm mại. Khung viền được vát phẳng, mang lại cảm giác cầm nắm hiện đại và chắc chắn.

Thiết kế mặt lưng bo tròn của OnePlus Nord N7 Pro

Điểm nhấn nằm ở cụm camera hình vuông lồi, tông màu sáng tương phản, đặt ở góc trái. Bên trong module là bốn phần khoét tròn sắp xếp theo bố cục 2x2. Tuy nhiên, số lượng ống kính thực tế chưa được xác nhận.

Nguồn tin cũng lưu ý tên gọi OnePlus Nord N7 Pro xuất phát từ mẫu thử nghiệm. Vì vậy, máy có thể ra mắt với tên rút gọn là OnePlus N7 Pro.

Dimensity 7100 và pin 9.000 mAh: hiệu năng đi cùng thời lượng sử dụng

Về hiệu năng, OnePlus Nord N7 Pro được kỳ vọng dùng vi xử lý Dimensity 7100 của MediaTek. Theo nguồn tin, con chip này hứa hẹn xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Bên cạnh đó, các thông số rò rỉ cho thấy máy tập trung vào trải nghiệm giải trí và thời lượng sử dụng:

Hạng mục Thông tin rò rỉ Chip xử lý MediaTek Dimensity 7100 Màn hình Tần số quét 120Hz Pin 9.000 mAh Thiết kế Mặt lưng đen bóng, cụm camera vuông lồi bố cục 2x2 Định vị Nằm trên dòng N6, phân khúc giá rẻ của OnePlus Thời điểm ra mắt Dự kiến đầu năm 2027

Viên pin 9.000 mAh có ý nghĩa gì với người dùng?

Dung lượng pin 9.000 mAh được nguồn tin đánh giá là vượt trội so với mặt bằng chung. Theo đó, máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày liên tục. Đây là nâng cấp lớn so với các thế hệ tiền nhiệm, hướng tới nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin bền bỉ.

Đáng chú ý, mức pin này không phải duy nhất trong hệ sinh thái OnePlus. OnePlus Turbo 6Vs, mẫu ra mắt gần đây với chip Snapdragon 7s Gen 4, cũng dùng pin 9.000 mAh và có giá từ 14,36 triệu đồng.

Những thông tin còn bỏ ngỏ

Nguồn tin chưa đề cập công suất sạc nhanh, độ phân giải màn hình, cấu hình camera hay giá bán của OnePlus Nord N7 Pro. Số lượng ống kính thực tế và tên thương mại cuối cùng của máy cũng chưa được xác nhận.

Vì vậy, người dùng nên xem các thông số trên là tham khảo cho đến khi OnePlus công bố chính thức. Thông tin được tổng hợp từ The Tech Outlook và hình ảnh kết xuất của 91Mobiles.