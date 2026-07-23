OnePlus Pad 3 hỗ trợ phát âm thanh Bluetooth kép: Nâng cấp trải nghiệm giải trí không dây Với bản cập nhật OxygenOS 16.0.9.400, người dùng OnePlus Pad 3 hiện có thể truyền âm thanh đồng thời tới hai thiết bị Bluetooth với khả năng điều chỉnh âm lượng độc lập.

OnePlus vừa chính thức phát hành bản cập nhật OxygenOS 16.0.9.400 dành cho mẫu máy tính bảng OnePlus Pad 3. Điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt nâng cấp này là tính năng âm thanh Bluetooth kép (dual Bluetooth audio), cho phép thiết bị truyền phát âm thanh đến hai cặp tai nghe không dây cùng một lúc.

OnePlus Pad 3 là thiết bị mới nhất nhận được tính năng âm thanh Bluetooth kép thông qua bản cập nhật phần mềm.

Cơ chế hoạt động của tính năng âm thanh kép

Tính năng âm thanh Bluetooth kép trên OnePlus Pad 3 hoạt động tương tự như trên các dòng điện thoại OnePlus 15, 13 và 12 series. Sau khi kết nối hai bộ tai nghe Bluetooth với máy tính bảng, người dùng có thể truyền phát âm thanh đồng thời, giúp việc xem phim hoặc nghe nhạc chung trở nên thuận tiện hơn mà không cần phải chia sẻ một cặp tai nghe duy nhất.

Đáng chú ý, hệ thống cho phép điều chỉnh âm lượng độc lập cho từng thiết bị kết nối. Người dùng không bị giới hạn trong hệ sinh thái của OnePlus hay Nord, vì hầu hết các loại tai nghe hoặc loa Bluetooth trên thị trường hiện nay đều có thể tương thích và hoạt động ổn định với tính năng này.

Loạt cải tiến thông minh trên OxygenOS 16.0.9.400

Bên cạnh nâng cấp về âm thanh, bản cập nhật mới còn mang đến nhiều thay đổi về giao diện và tiện ích nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng:

Ứng dụng Thời tiết: Bổ sung thông tin chi tiết về thời điểm trăng mọc, trăng lặn và các pha mặt trăng ngay trên giao diện chính.

Bổ sung thông tin chi tiết về thời điểm trăng mọc, trăng lặn và các pha mặt trăng ngay trên giao diện chính. Ngăn ứng dụng (App Drawer): Chế độ xem Danh mục có thêm phần "Gợi ý ứng dụng", tự động hiển thị các ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất để truy cập nhanh.

Chế độ xem Danh mục có thêm phần "Gợi ý ứng dụng", tự động hiển thị các ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất để truy cập nhanh. Device Connect: Bổ sung tính năng điều khiển máy tính từ xa, cho phép khóa PC chỉ với một chạm và mở khóa trực tiếp từ máy tính bảng mà không cần nhập mật khẩu trên máy tính.

Tối ưu bảo mật và quyền riêng tư

Về mặt an ninh, OnePlus đã bổ sung khả năng đăng ký khuôn mặt dự phòng cho tính năng Face Unlock. Điều này giúp hệ thống nhận diện chính xác và nhanh chóng hơn trong các trường hợp người dùng đeo kính hoặc trang điểm đậm. Ngoài ra, bản cập nhật cũng tích hợp bản vá bảo mật Android tháng 07/2026.

Một tính năng bảo mật đáng chú ý khác là quyền kiểm soát một chạm để thu hồi quyền Trợ năng (Accessibility) từ các ứng dụng có dấu hiệu rủi ro, giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn trước các phần mềm độc hại.

Bảng tóm tắt các thay đổi chính trên OxygenOS 16.0.9.400

Hạng mục Tính năng mới Âm thanh Hỗ trợ phát Bluetooth kép cho 2 thiết bị cùng lúc Hệ thống Khóa/Mở khóa PC từ xa qua Device Connect Giao diện Gợi ý ứng dụng thông minh trong App Drawer Bảo mật Khuôn mặt dự phòng cho Face Unlock; Bản vá tháng 07/2026 Tiện ích Thông tin lịch âm và tuần trăng trong app Thời tiết

Mặc dù OnePlus gần đây đã xác nhận kế hoạch rút khỏi thị trường Bắc Mỹ và châu Âu để tập trung vào Ấn Độ và Trung Quốc, hãng vẫn cam kết duy trì hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị hiện có theo đúng lộ trình đã công bố trước đó.