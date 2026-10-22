OnePlus Turbo 7 Pro lộ diện cấu hình đột phá với màn hình 185Hz cùng pin khủng 10000mAh Mẫu smartphone OnePlus Turbo 7 Pro gây chú ý với tấm nền 1.5K tần số quét 185Hz, chip Qualcomm tiến trình 3nm cùng viên pin thử nghiệm đạt mức 10000mAh vượt trội.

OnePlus đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm tập trung vào phân khúc hiệu năng cao với thiết bị thế hệ mới mang tên OnePlus Turbo 7 Pro. Dữ liệu rò rỉ từ chuyên trang công nghệ Digital Chat Station cho thấy thiết bị này được định vị chuyên biệt cho đối tượng người dùng đòi hỏi tần số quét hiển thị cực cao và dung lượng pin vượt trội so với tiêu chuẩn thông thường trên thị trường di động.

Tối ưu trải nghiệm hiển thị với màn hình 185Hz và vi xử lý Qualcomm 3nm

Về khả năng hiển thị, OnePlus Turbo 7 Pro được cho là sẽ trang bị màn hình phẳng kích thước 6.78 inch với độ phân giải đạt chuẩn 1.5K. Thay vì dừng lại ở tần số quét 144Hz hay 165Hz thường thấy trên các dòng máy gaming, máy được nâng cấp lên mức 185Hz, giúp tái hiện khung hình mượt mà hơn và giảm thiểu tối đa độ trễ cảm ứng trong các tựa game tốc độ cao.

Thông tin cấu hình OnePlus Turbo Pro được tiết lộ

Sức mạnh xử lý của thiết bị dự kiến đến từ con chip mang mã hiệu SM8845 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm của Qualcomm. Các báo cáo rò rỉ hiện liên kết vi xử lý này với các tên gọi thương mại như Snapdragon 8 Gen 6 hoặc Snapdragon 8 Gen 5 Pro. Đi kèm với nền tảng phần cứng này là cụm camera sau sở hữu cảm biến chính độ phân giải 200 megapixel với kích thước cảm biến lớn, hứa hẹn mang lại khả năng thu nhận ánh sáng và chi tiết hình ảnh cao.

Hệ thống tản nhiệt tiếp xúc rời và giải pháp pin thử nghiệm 10000mAh

Để duy trì hiệu năng ổn định khi vận hành các tác vụ nặng liên tục, thiết bị được thiết kế hỗ trợ phụ kiện quạt tản nhiệt gắn ngoài. Cơ chế kết nối được thực hiện qua hệ thống ốp lưng chuyên dụng tích hợp các điểm tiếp xúc pogo pin, giúp truyền điện và dữ liệu trực tiếp để giải phóng nhiệt lượng hiệu quả tương tự các giải pháp tản nhiệt rời trên một số thiết bị cùng phân khúc.

Điện thoại sắp tới của OnePlus sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Bên cạnh tản nhiệt, thời lượng pin là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất. Trong các phiên bản thử nghiệm nội bộ, dung lượng pin của máy được ghi nhận khởi điểm từ 9,000mAh và có mẫu thử đã chạm mốc 10,000mAh. Việc đưa viên pin dung lượng lớn vào thân máy mỏng nhẹ vẫn là bài toán mà nhà sản xuất cần hoàn thiện trước khi thương mại hóa, bao gồm cả công suất sạc nhanh tương thích.

OnePlus Turbo 7 Pro sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cao cấp

So sánh thông số kỹ thuật rò rỉ và thế hệ tiền nhiệm

So với mẫu máy thuộc dòng Turbo 6 tiền nhiệm vốn sử dụng chip Snapdragon 8s Gen 4, màn hình OLED 165Hz và camera 50 megapixel có chống rung quang học OIS, thế hệ mới mang đến bước nhảy vọt đáng kể về cả ba khía cạnh: vi xử lý, công nghệ hiển thị và camera.

Thông số OnePlus Turbo 6 (Thế hệ trước) OnePlus Turbo 7 Pro (Tin rò rỉ) Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Qualcomm SM8845 Pro (Tiến trình 3nm) Màn hình OLED 1.5K, tần số quét 165Hz Màn hình phẳng 6.78 inch, 1.5K, 185Hz Camera chính 50MP, hỗ trợ chống rung OIS Cảm biến kích thước lớn 200MP Dung lượng pin 9,000mAh, sạc nhanh 80W 9,000mAh - 10,000mAh (đang thử nghiệm) Cơ chế tản nhiệt Tản nhiệt tiêu chuẩn Hỗ trợ quạt gắn ngoài qua chân pogo pin

Hiện tại, OnePlus vẫn chưa công bố thông tin chính thức về thời điểm ra mắt, giá bán cũng như thông số thương mại hoàn thiện của OnePlus Turbo 7 Pro. Toàn bộ thông số trên vẫn nằm trong giai đoạn thử nghiệm tiền sản xuất.