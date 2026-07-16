OnePlus xác nhận điện thoại N6x mới giữa nghi vấn rút khỏi thị trường toàn cầu OnePlus vừa xác nhận sự xuất hiện của mẫu N6x tại thị trường Ấn Độ, bất chấp những báo cáo từ Bloomberg về việc thương hiệu này có thể rút lui khỏi châu Âu, Mỹ và Ấn Độ để tập trung cho thị trường Trung Quốc.

Thương hiệu điện thoại OnePlus đang đứng trước những luồng thông tin trái chiều về chiến lược kinh doanh dài hạn. Trong khi các báo cáo phân tích cho thấy khả năng hãng sẽ thu hẹp phạm vi hoạt động quốc tế, một mẫu smartphone mới thuộc dòng N series đã chính thức được xác nhận sự hiện diện.

Logo của OnePlus.

Nghi vấn rút lui khỏi các thị trường trọng điểm

Theo một báo cáo từ Bloomberg, OnePlus có thể đang xem xét kế hoạch rút lui khỏi các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ. Đáng chú ý hơn, nguồn tin này còn cho rằng thương hiệu này có thể sẽ rời bỏ thị trường Ấn Độ vào năm 2027 để tập trung hoàn toàn nguồn lực vào thị trường nội địa Trung Quốc.

Mặc dù những tin đồn về việc ngừng hoạt động tại thị trường quốc tế đã xuất hiện từ trước, nhưng động thái hiện tại của hãng tại khu vực Nam Á vẫn cho thấy sự sôi động nhất định. OnePlus gần đây đã liên tục làm mới dòng N series, phân khúc smartphone giá rẻ nhằm duy trì thị phần tại các thị trường đang phát triển.

Sự xuất hiện của OnePlus N6x

Giữa những đồn đoán về tương lai, một trang giới thiệu sản phẩm (microsite) trên Amazon India đã chính thức xác nhận sự tồn tại của OnePlus N6x. Đây là phiên bản kế nhiệm hoặc biến thể bổ sung cho dòng OnePlus N6 đã ra mắt vào tháng 06/2026.

OnePlus N6x đã được xác nhận.

Dù trang thông tin chưa tiết lộ chi tiết cấu hình hay ngày mở bán cụ thể, người dùng có thể kỳ vọng N6x sẽ mang những cải tiến dựa trên nền tảng của phiên bản tiền nhiệm. Để có cái nhìn khách quan, dưới đây là thông số kỹ thuật cơ bản của mẫu OnePlus N6 hiện tại:

Thông số Chi tiết trên OnePlus N6 Màn hình 6.8-inch IPS LCD, độ phân giải 720 x 1,570 pixels Vi xử lý Dimensity 6360 Apex Camera chính 50MP Dung lượng pin 8,000mAh Sạc nhanh 45W Giá khởi điểm Khoảng 22,999 Rs (~238 USD)

Kỳ vọng về các dòng sản phẩm cao cấp

Bên cạnh phân khúc giá rẻ, các thông tin rò rỉ cũng bắt đầu tập trung vào dòng flagship thế hệ tiếp theo. OnePlus 16 được dự kiến sẽ ra mắt vào quý IV năm 2026 tại Trung Quốc với những nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống camera. Việc duy trì lộ trình ra mắt sản phẩm mới cho thấy OnePlus vẫn đang nỗ lực cân bằng giữa việc tối ưu hóa chi phí vận hành toàn cầu và duy trì sức cạnh tranh về mặt công nghệ.

Hiện tại, phía OnePlus vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về báo cáo của Bloomberg liên quan đến lộ trình rút khỏi các thị trường ngoài Trung Quốc vào năm 2027.