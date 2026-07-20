OneXPlayer X2 Mini Pro: Sức mạnh từ Ryzen AI Max+ 388 và màn hình OLED 1.100 nits OneXPlayer X2 Mini Pro chính thức mở bán với chip AMD Ryzen AI Max+ 388, RAM tối đa 64GB và màn hình OLED 1.100 nits, hứa hẹn hiệu năng gaming cầm tay vượt trội.

OneXPlayer vừa chính thức mở bán mẫu máy chơi game cầm tay X2 Mini Pro trực tiếp trên website của hãng sau giai đoạn huy động vốn cộng đồng thành công trên Indiegogo. Thiết bị gây chú ý khi sở hữu cấu hình mạnh mẽ với nền tảng AMD Strix Halo và tùy chọn RAM lên đến 64GB, hướng đến phân khúc người dùng yêu cầu hiệu năng đồ họa cao trên các thiết bị di động.

Sức mạnh từ nền tảng AMD Strix Halo

Trái tim của OneXPlayer X2 Mini Pro là bộ vi xử lý Ryzen AI Max+ 388 thuộc dòng Strix Halo mới nhất của AMD. Đây là con chip 8 nhân tích hợp nhân đồ họa Radeon 8060S mạnh mẽ, cho phép xử lý các tựa game nặng một cách mượt mà hơn so với các dòng chip tiết kiệm điện thông thường.

The Mini 2 Pro comes in a single colour option.

Đáng chú ý, thiết bị có khả năng đẩy công suất tiêu thụ điện năng (TDP) lên mức 120W khi kết hợp với module tản nhiệt chất lỏng tùy chọn. Để hỗ trợ sức mạnh này, hãng cung cấp hai tùy chọn bộ nhớ RAM LPDDR5X với tốc độ cực cao: bản 48GB chạy ở mức 7.464 MT/s và bản 64GB đạt tốc độ 8.000 MT/s.

Màn hình OLED 144Hz và khả năng hiển thị vượt trội

OneXPlayer X2 Mini Pro trang bị màn hình OLED 8,8 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel. Đây là bảng điều khiển dạng ngang (native landscape), giúp tối ưu hóa khả năng tương thích với các trò chơi PC mà không cần xoay màn hình bằng phần mềm.

Màn hình này hỗ trợ tốc độ làm tươi biến thiên (VRR) từ 30 Hz đến 144 Hz, giúp hình ảnh chuyển động mượt mà và giảm thiểu tình trạng xé hình. Đặc biệt, độ sáng cực đại ở chế độ HDR đạt mức 1.100 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường có ánh sáng mạnh.

Khả năng mở rộng và kết nối đa dạng

Về lưu trữ, thiết bị hỗ trợ khe cắm SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 và một khe cắm Mini SSD bổ sung, cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng. Hệ thống cổng kết nối cũng rất đầy đủ với USB 4, USB 3.2 Type-C và USB 3.2 Type-A, đảm bảo khả năng tương thích với nhiều loại phụ kiện ngoại vi.

Máy được trang bị viên pin dung lượng 85 Wh, một con số ấn tượng đối với các dòng handheld gaming hiện nay. Tương tự như các thế hệ trước, X2 Mini Pro vẫn giữ thiết kế tay cầm có thể tháo rời, mang lại sự linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Bảng giá và các phiên bản cấu hình

Dưới đây là chi tiết các phiên bản và mức giá đang được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của OneXPlayer (dự kiến bắt đầu giao hàng từ tháng 8):

Cấu hình (Ryzen AI Max+ 388) Giá bán (USD) 48GB RAM, 1TB SSD 2.499 48GB RAM, 1TB SSD + Tản nhiệt chất lỏng 2.579 64GB RAM, 1TB SSD 2.799 64GB RAM, 1TB SSD + Tản nhiệt chất lỏng 2.879 64GB RAM, 2TB SSD 2.999 64GB RAM, 2TB SSD + Tản nhiệt chất lỏng 3.079

Mặc dù mức giá khởi điểm 2.499 USD là khá cao so với mặt bằng chung của máy chơi game cầm tay, nhưng với cấu hình phần cứng tiệm cận laptop gaming cao cấp, OneXPlayer X2 Mini Pro hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc thiết bị chơi game di động chuyên nghiệp.