Ốp lưng rò rỉ hé lộ chiến lược mới của Samsung cho Galaxy Z Flip8 và Galaxy Z Fold8 Hình ảnh từ nhà sản xuất phụ kiện Thinborne cho thấy Samsung sẽ thay đổi tỷ lệ màn hình Galaxy Z Fold8 và bổ sung phiên bản Ultra cao cấp với cải tiến camera.

Samsung đang chuẩn bị cho một đợt làm mới quan trọng đối với dòng điện thoại màn hình gập năm 2026. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất từ Thinborne, một thương hiệu phụ kiện bên thứ ba, đã cung cấp cái nhìn chi tiết về thiết kế của ba mẫu máy sắp ra mắt: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra.

Sự xuất hiện của biến thể Galaxy Z Fold8 màn hình rộng

Điểm đáng chú ý nhất trong loạt rò rỉ lần này là mẫu Galaxy Z Fold8, thiết bị trước đây từng được đồn đoán với tên gọi Galaxy Fold8 Wide. Theo các hình ảnh ốp lưng, máy sở hữu thân máy rộng hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm, ngay cả khi ở trạng thái gập hay mở. Thay đổi về tỷ lệ này hứa hẹn mang đến trải nghiệm hiển thị tương đương với một chiếc máy tính bảng mini, giúp các tác vụ hàng ngày trên màn hình ngoài trở nên thuận tiện hơn.

Ảnh ốp lưng của Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra

Trong khi đó, Galaxy Z Flip8 – mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò chủ lực của Samsung – dường như vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế quen thuộc. Các hình ảnh cho thấy thiết bị không có sự thay đổi đột phá về ngoại hình so với phiên bản trước, tập trung vào việc hoàn thiện những tính năng sẵn có.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là điện thoại kế nhiệm trực tiếp của Z Fold7

Galaxy Z Fold8 Ultra: Phân khúc cao cấp mới

Tâm điểm của dòng sản phẩm năm 2026 là Galaxy Z Fold8 Ultra, được định vị là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Galaxy Z Fold7. Hình ảnh phụ kiện cho thấy cụm camera sau của model Ultra có thiết kế lồi khác biệt so với các phiên bản khác. Điều này củng cố các dự đoán về việc Samsung sẽ trang bị những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng camera, dung lượng pin và công nghệ màn hình cho dòng máy cao cấp nhất này.

Thiết kế mặt sau của Galaxy Z Fold8 (trái) và Galaxy Z Fold8 Ultra (phải)

Bên cạnh đó, Samsung có thể sẽ đưa phụ kiện Carbon Standing Case lên Galaxy Z Fold8 Ultra. Đây là loại phụ kiện vốn chỉ xuất hiện trên dòng Galaxy Z TriFold, cho thấy ý đồ của hãng trong việc định vị sản phẩm này ở phân khúc thượng lưu, không chỉ qua cấu hình mà còn ở hệ sinh thái phụ kiện đi kèm.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là phiên bản cao cấp hơn và có 3 camera sau

Thời điểm ra mắt và địa điểm tổ chức sự kiện

Các báo cáo từ chuỗi cung ứng cho biết Samsung có kế hoạch tổ chức sự kiện Summer Unpacked vào ngày 22 tháng 7. Đáng chú ý, địa điểm tổ chức trực tiếp dự kiến sẽ được chuyển từ Mỹ sang London, khu vực châu Âu. Dù thiết kế tổng thể của Galaxy Z Flip8 và Z Fold8 Ultra có thể không thay đổi quá mạnh mẽ, những điều chỉnh về tỷ lệ màn hình và phân cấp phiên bản Ultra cho thấy Samsung đang nỗ lực tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các thiết bị màn hình gập thế hệ mới.