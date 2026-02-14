OPEC dự báo nhu cầu dầu thô giảm 400.000 thùng/ngày trong quý II/2026 Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu tiêu thụ giảm xuống 42,20 triệu thùng/ngày vào quý II/2026, cảnh báo nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa công bố báo cáo thị trường định kỳ, trong đó dự báo nhu cầu đối với dầu thô từ liên minh OPEC+ sẽ giảm mạnh trong quý II/2026. Cụ thể, nhu cầu tiêu thụ dự kiến đạt trung bình 42,20 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 400.000 thùng/ngày so với mức 42,60 triệu thùng/ngày của quý I/2026.

Rủi ro dư cung và quyết định của OPEC+

Dựa trên số liệu từ báo cáo, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể rơi vào trạng thái thặng dư nguồn cung trong giai đoạn giữa năm 2026. Nếu OPEC+ duy trì mức khai thác của tháng 01/2026 (khoảng 42,45 triệu thùng/ngày) xuyên suốt quý II, nguồn cung sẽ cao hơn nhu cầu thực tế khoảng 250.000 thùng/ngày.

Sự sụt giảm nhu cầu diễn ra trong bối cảnh OPEC+ đang cân nhắc lộ trình sản lượng cho giai đoạn tới. Theo kế hoạch, tám quốc gia thành viên nòng cốt sẽ họp vào ngày 01/03 để quyết định liệu có khôi phục việc tăng sản lượng từ tháng 04/2026 hay tiếp tục tạm dừng để ngăn chặn nguy cơ dư thừa.

Các yếu tố tác động đến thị trường

Bất chấp dự báo giảm trong quý II, OPEC cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu vẫn nhận được sự hỗ trợ từ một số yếu tố tích cực:

Vận tải: Sự phục hồi ổn định của ngành hàng không và vận tải đường bộ.

Sự phục hồi ổn định của ngành hàng không và vận tải đường bộ. Tỷ giá: Xu hướng suy yếu của đồng USD giúp các loại hàng hóa định giá bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn đối với người tiêu dùng quốc tế.

Xu hướng suy yếu của đồng USD giúp các loại hàng hóa định giá bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn đối với người tiêu dùng quốc tế. Tăng trưởng dài hạn: OPEC giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu thế giới tăng 1,38 triệu thùng/ngày trong năm nay và 1,34 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Biến động sản lượng thực tế

Mặc dù đã có kế hoạch tăng sản lượng từ năm ngoái, nhưng thực tế khai thác của nhóm lại có xu hướng giảm do các sự cố kỹ thuật và địa chính trị. Trong tháng 01/2026, sản lượng toàn nhóm giảm 439.000 thùng/ngày so với tháng trước đó. Các quốc gia ghi nhận mức giảm lớn bao gồm:

Quốc gia Biến động sản lượng tháng 01/2026 Kazakhstan Giảm 249.000 thùng/ngày Russia Ghi nhận sụt giảm Venezuela Ghi nhận sụt giảm Iran Ghi nhận sụt giảm

Xung đột quan điểm giữa OPEC và IEA

Báo cáo của OPEC cho thấy một cái nhìn lạc quan hơn về dài hạn so với International Energy Agency (IEA). Trong khi OPEC tin rằng thị trường có thể thiếu hụt khoảng 550.000 thùng/ngày xét trên cả năm 2026, IEA lại đưa ra cảnh báo trái ngược hoàn toàn.

Theo số liệu mới nhất từ IEA, nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay có thể vượt nhu cầu tới 3,69 triệu thùng/ngày, tương đương gần 4% tổng nhu cầu thế giới. Sự chênh lệch lớn trong dự báo giữa hai tổ chức uy tín này tạo ra những kịch bản trái chiều cho giới đầu tư và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ trong thời gian tới.