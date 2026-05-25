OPEC+ dự kiến tăng hạn ngạch khai thác 188.000 thùng dầu/ngày từ tháng 7/2026 Nhóm 7 quốc gia OPEC+ có kế hoạch nâng sản lượng dầu tháng thứ tư liên tiếp bất chấp các gián đoạn xuất khẩu tại Trung Đông và sự rút lui của UAE khỏi tổ chức.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng hạn ngạch khai thác trong tháng 7/2026. Theo dữ liệu thị trường, 7 quốc gia thành viên chủ chốt dự kiến thống nhất tăng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày tại cuộc họp diễn ra vào ngày 7/6/2026 tới đây.

Chiến lược duy trì nguồn cung của OPEC+

Đây sẽ là tháng thứ tư liên tiếp OPEC+ thực hiện nâng mục tiêu sản lượng sau giai đoạn duy trì chính sách ổn định trong quý I/2026. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản lượng đã có dấu hiệu điều chỉnh giảm kể từ tháng 5/2026, đặc biệt sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chính thức rời khỏi khối.

Các chuyên gia phân tích nhận định, việc UAE rút lui có thể làm suy giảm tầm ảnh hưởng của OPEC+ đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, động thái này đồng thời giúp tăng tính đồng thuận nội bộ giữa các thành viên còn lại trong việc ra quyết định về hạn ngạch.

Thách thức từ gián đoạn nguồn cung thực tế

Dù hạn ngạch được điều chỉnh tăng, khả năng gia tăng nguồn cung thực tế vẫn đối mặt với nhiều rào cản lớn. Xung đột tại Trung Đông đang trực tiếp làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của nhiều quốc gia vùng Vịnh. Dưới đây là bảng thống kê biến động sản lượng của OPEC+ trong nửa đầu năm 2026:

Thời điểm Sản lượng (Triệu thùng/ngày) Ghi chú Tháng 2/2026 42,77 Mức sản lượng cao nhất đầu năm Tháng 4/2026 33,19 Sụt giảm do gián đoạn vận tải Mức giảm tại vùng Vịnh ~9,90 Ảnh hưởng bởi eo biển Hormuz

Đáng chú ý, các quốc gia có công suất dự phòng lớn như Ả Rập Xê Út, Iraq và Kuwait hiện đều nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vấn đề an ninh vận tải qua eo biển Hormuz. Điều này khiến việc hiện thực hóa hạn ngạch mới trở nên khó khăn hơn.

Chính sách dài hạn đến hết năm 2026

Bên cạnh cuộc họp của nhóm 7 nước chủ chốt, hai phiên họp khác của OPEC+ cũng được ấn định vào ngày 7/6/2026. Hiện tại, chưa có tín hiệu cho thấy nhóm sẽ thực hiện các điều chỉnh lớn hơn ngoài lộ trình đã định.

Hơn nữa, thỏa thuận cắt giảm sản lượng quy mô 2 triệu thùng/ngày đã được thông qua từ năm 2022 dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì hiệu lực đến hết năm 2026. Điều này cho thấy nỗ lực của khối trong việc cân bằng thị trường trước những biến động địa chính trị phức tạp tại khu vực Trung Đông.