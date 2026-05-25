OPEC+ dự kiến tăng hạn ngạch sản lượng 188.000 thùng/ngày vào tháng 7/2026 Nhóm OPEC+ có thể nâng mục tiêu khai thác dầu tháng thứ tư liên tiếp tại cuộc họp ngày 7/6/2026, bất chấp tình trạng gián đoạn xuất khẩu tại khu vực Trung Đông.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 7/2026. Đây là động thái nhằm duy trì sự ổn định thị trường trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu tại Trung Đông vẫn gặp nhiều khó khăn.

Kế hoạch tăng sản lượng liên tiếp

Tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 7/6/2026, 7 quốc gia thành viên chủ chốt của OPEC+ dự kiến sẽ thống nhất tăng hạn ngạch khai thác thêm khoảng 188.000 thùng/ngày. Nếu được thông qua, đây sẽ là tháng thứ tư liên tiếp nhóm này điều chỉnh tăng mục tiêu sản lượng sau giai đoạn duy trì chính sách ổn định trong quý I/2026.

Đáng chú ý, tốc độ tăng sản lượng đã có dấu hiệu điều chỉnh giảm kể từ tháng 5/2026. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chính thức rời khỏi khối OPEC+. Theo giới phân tích thị trường, việc UAE rút lui có thể làm giảm tầm ảnh hưởng của nhóm đối với tổng cung toàn cầu, nhưng lại giúp củng cố tính đồng thuận trong các quyết định nội bộ của những thành viên còn lại.

Thách thức từ sự gián đoạn nguồn cung thực tế

Mặc dù hạn ngạch được điều chỉnh tăng, khả năng gia tăng nguồn cung thực tế ra thị trường vẫn là một dấu hỏi lớn. Các xung đột tại Trung Đông đang gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu của nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Chỉ số sản lượng Tháng 2/2026 Tháng 4/2026 Biến động Tổng sản lượng OPEC+ (triệu thùng/ngày) 42,77 33,19 -9,58 Sản lượng các nước vùng Vịnh (triệu thùng/ngày) - - Giảm 9,9

Dữ liệu từ OPEC cho thấy sản lượng thực tế đã sụt giảm mạnh từ mức 42,77 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2026 xuống còn 33,19 triệu thùng/ngày vào tháng 4/2026. Riêng các quốc gia vùng Vịnh ghi nhận mức giảm khoảng 9,9 triệu thùng/ngày.

Rủi ro vận tải tại eo biển Hormuz

Các quốc gia có công suất dự phòng lớn nhất để tăng sản lượng như Ả Rập Xê Út, Iraq và Kuwait đều đang đối mặt với rủi ro vận tải. Việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các vấn đề an ninh hàng hải, khiến việc đưa dầu ra thị trường quốc tế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bên cạnh cuộc họp của nhóm 7 nước chủ chốt, hai phiên họp khác của OPEC+ cũng diễn ra trong ngày 7/6/2026. Tuy nhiên, hiện chưa có tín hiệu nào cho thấy nhóm sẽ thay đổi chiến lược tổng thể. Trong khi đó, thỏa thuận cắt giảm sản lượng quy mô 2 triệu thùng/ngày được thông qua từ năm 2022 dự kiến vẫn sẽ duy trì hiệu lực cho đến hết năm 2026 nhằm bảo vệ giá dầu trước các biến động tiêu cực của kinh tế toàn cầu.