OPEC+ dự kiến tăng sản lượng 137.000 thùng mỗi ngày vào tháng 4/2026 Liên minh OPEC+ có khả năng nâng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 4/2026 nhằm tận dụng mùa tiêu thụ cao điểm và giành lại thị phần trong bối cảnh giá dầu duy trì mức cao.

Liên minh OPEC+ đang xem xét kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu thô thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 4/2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cao điểm và tận dụng đà tăng giá dầu do những căng thẳng địa chính trị gần đây.

Kế hoạch khôi phục lộ trình tăng sản lượng

Nếu phương án này được thông qua, đây sẽ là động thái nối lại lộ trình tăng sản lượng sau giai đoạn tạm dừng kéo dài ba tháng (từ tháng 1/2026 đến tháng 3/2026). Trước đó, tám quốc gia thành viên chủ chốt đã nâng hạn ngạch sản xuất thêm tổng cộng 2,9 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến hết tháng 12/2025, tương đương khoảng 3% nhu cầu toàn cầu.

Tám quốc gia dự kiến sẽ tham gia cuộc họp thảo luận về chính sách sản lượng vào ngày 1/3 tới bao gồm: Saudi Arabia, Nga, UAE, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman. Theo các nguồn tin, mức tăng 137.000 thùng/ngày tương đồng với các đợt điều chỉnh đã áp dụng vào quý IV/2025.

Mục tiêu giành lại thị phần và ổn định nguồn cung

Động thái tăng sản lượng được kỳ vọng sẽ giúp các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) củng cố lại thị phần trên thị trường thế giới. Trong khi đó, một số thành viên khác vẫn đang đối mặt với những thách thức riêng: Nga và Iran chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt, còn Kazakhstan đang trong quá trình phục hồi sau các sự cố gián đoạn sản xuất.

Đáng chú ý, Saudi Arabia đã kích hoạt kế hoạch dự phòng nhằm tăng mạnh sản lượng và xuất khẩu dầu trong ngắn hạn. Đây là biện pháp bảo đảm nguồn cung trong trường hợp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gây gián đoạn luồng hàng hóa.

Diễn biến giá dầu và áp lực thị trường

Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent hiện giao dịch quanh ngưỡng 71 USD/thùng. Mức giá này bám sát ngưỡng 72,50 USD/thùng - đỉnh cao nhất trong vòng bảy tháng qua vừa được thiết lập trong tuần này. Đà tăng trưởng của giá dầu chủ yếu được thúc đẩy bởi những căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Dù kịch bản tăng sản lượng đang chiếm ưu thế, một số nguồn tin phân tích cho rằng phương án giữ nguyên mức sản lượng trong tháng 4/2026 vẫn đang được liên minh cân nhắc tùy thuộc vào diễn biến nhu cầu thực tế. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc họp điều hành sắp tới của nhóm.