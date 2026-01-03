OPEC+ dự kiến tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày vào tháng 4/2026 khi giá dầu neo cao Liên minh OPEC+ có khả năng nâng sản lượng dầu thô từ tháng 4/2026 nhằm đón đầu mùa cao điểm và tận dụng đà tăng giá từ căng thẳng địa chính trị Mỹ-Iran.

Liên minh OPEC+ đang xem xét kế hoạch nâng sản lượng dầu thô thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 4/2026. Đây được xem là bước nối lại lộ trình tăng cung sau ba tháng tạm dừng, trong bối cảnh thị trường chuẩn bị bước vào mùa tiêu thụ cao điểm và hưởng lợi từ đà tăng giá dầu toàn cầu.

Kế hoạch khôi phục sản lượng của các quốc gia chủ chốt

Tám quốc gia thành viên trong nhóm bao gồm Saudi Arabia, Nga, UAE, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 1/3 để thảo luận chi tiết về chính sách sản lượng. Nếu được thông qua, mức tăng 137.000 thùng/ngày sẽ tương đương với các đợt điều chỉnh đã áp dụng vào quý IV/2025.

OPEC+ dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 1/3 tới để quyết định chính sách sản lượng cho tháng 4/2026.

Động thái này giúp các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giành lại thị phần. Ngược lại, một số thành viên như Nga và Iran vẫn đang đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây, trong khi Kazakhstan đang nỗ lực phục hồi sau các sự cố gây gián đoạn sản xuất trước đó.

Tác động từ căng thẳng địa chính trị và diễn biến giá dầu

Thị trường dầu mỏ hiện đang chịu áp lực lớn từ những bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Giá dầu Brent hiện giao dịch quanh ngưỡng 71,00 USD/thùng, không xa mức đỉnh bảy tháng là 72,50 USD/thùng vừa được ghi nhận trong tuần này.

Đáng chú ý, Saudi Arabia đã kích hoạt kế hoạch tăng mạnh sản lượng và xuất khẩu dầu trong ngắn hạn. Chiến lược này nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn do các yếu tố địa chính trị. Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2025, nhóm đã nâng hạn ngạch sản xuất thêm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, tương đương 3% nhu cầu toàn cầu.

Dự báo và các kịch bản thận trọng

Mặc dù đa số các nguồn tin nhận định khả năng cao nhóm sẽ thống nhất tăng sản lượng, nhưng phương án giữ nguyên mức cung trong tháng 4/2026 vẫn đang được một số thành viên cân nhắc. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến nhu cầu thực tế và tình hình ổn định của thị trường tại thời điểm họp.

Việc OPEC+ tạm hoãn các đợt tăng sản lượng trong quý I/2026 trước đó được giải thích là do nhu cầu tiêu thụ suy yếu theo yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, với triển vọng phục hồi vào quý II, liên minh này đang tìm cách cân bằng giữa việc duy trì giá cả và đáp ứng nhu cầu năng lượng thế giới.