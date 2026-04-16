OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu quý II/2026 thêm 500.000 thùng/ngày Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong quý II/2026 do tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Trong báo cáo thị trường công bố ngày 13/4, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong quý II/2026 thêm 500.000 thùng/ngày. Quyết định này phản ánh sự thận trọng của liên minh trước những biến động phức tạp tại các điểm nóng năng lượng thế giới.

Điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu

Theo báo cáo mới nhất, nhu cầu dầu toàn cầu trong quý II/2026 dự kiến đạt trung bình 105,07 triệu thùng/ngày. Con số này giảm đáng kể so với mức dự báo 105,57 triệu thùng/ngày được tổ chức này đưa ra hồi tháng trước.

Chỉ số Báo cáo tháng trước Báo cáo tháng 4 Mức thay đổi Nhu cầu quý II/2026 105,57 triệu thùng/ngày 105,07 triệu thùng/ngày -500.000 thùng/ngày Tăng trưởng cả năm 2026 1,38 triệu thùng/ngày 1,38 triệu thùng/ngày Giữ nguyên Sản lượng OPEC+ tháng 3/2026 42,76 triệu thùng/ngày 35,06 triệu thùng/ngày -7,70 triệu thùng/ngày

Mức điều chỉnh giảm chủ yếu phản ánh tình trạng tiêu thụ suy yếu tại cả các nền kinh tế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và các khu vực ngoài OECD. Dù hạ dự báo ngắn hạn, OPEC vẫn giữ nguyên kỳ vọng nhu cầu dầu cả năm 2026 sẽ tăng trưởng 1,38 triệu thùng/ngày, với niềm tin thị trường sẽ phục hồi trong giai đoạn cuối năm.

Rủi ro từ eo biển Hormuz và áp lực giá nhiên liệu

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu được xác định là do căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Việc eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới - bị phong tỏa một phần đã khiến hàng triệu thùng dầu từ Trung Đông bị gián đoạn cung ứng.

OPEC đã điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu dầu quý II/2026 trong bối cảnh thị trường nhiều biến động

Sự đứt gãy này đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất. Nhiều chính phủ hiện đang phải triển khai các biện pháp tiết kiệm nguồn cung để ứng phó với tình trạng giá năng lượng duy trì ở mức cao.

Tình hình sản lượng và cung ứng của OPEC+

Bên cạnh nhu cầu giảm, dữ liệu sản lượng thực tế cũng ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng. Trong tháng 3/2026, sản lượng của liên minh OPEC+ chỉ đạt trung bình 35,06 triệu thùng/ngày, giảm tới 7,70 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2026. Trong đó, Iraq và Saudi Arabia là hai thành viên ghi nhận mức cắt giảm sản lượng lớn nhất.

Mặc dù trước đó OPEC+ đã thống nhất kế hoạch tăng hạn ngạch sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5/2026, giới phân tích cho rằng con số này mang tính hình thức. Nguyên nhân là do các thành viên chủ chốt vẫn gặp khó khăn trong việc khôi phục sản lượng khi tình hình an ninh tại các tuyến đường vận tải biển chưa được đảm bảo.

Đáng chú ý, nhận định của OPEC về tác động nhu cầu cả năm vẫn lạc quan hơn so với Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trước đó vào ngày 7/4, EIA đã cắt giảm tới một nửa dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu do lo ngại suy thoái kinh tế và giá năng lượng leo thang.