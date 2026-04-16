OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu quý II/2026 xuống 105,07 triệu thùng/ngày Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) điều chỉnh giảm dự báo tiêu thụ 500.000 thùng/ngày do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị và gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ công bố ngày 13/4, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong quý II/2026 thêm 500.000 thùng/ngày. Động thái này phản ánh những lo ngại về đà phục hồi kinh tế chậm lại và các biến động địa chính trị đang trực tiếp đe dọa các tuyến vận tải năng lượng huyết mạch.

Áp lực từ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông

Theo báo cáo của OPEC, nhu cầu dầu toàn cầu trong quý II/2026 dự kiến đạt trung bình 105,07 triệu thùng/ngày, giảm đáng kể so với mức 105,57 triệu thùng/ngày đưa ra trong báo cáo tháng trước. OPEC cho biết mức điều chỉnh này phản ánh tình trạng suy yếu nhu cầu tại cả các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và nhóm ngoài OECD.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được xác định là do căng thẳng tại Trung Đông diễn biến phức tạp. Cuộc xung đột leo thang đã khiến eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới - gần như rơi vào tình trạng phong tỏa. Sự gián đoạn này không chỉ ảnh hưởng đến dòng chảy hàng triệu thùng dầu mỗi ngày mà còn đẩy giá nhiên liệu lên cao, tạo áp lực lớn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp toàn cầu.

Sản lượng OPEC+ sụt giảm mạnh

Bất chấp việc liên minh OPEC+ trước đó đã nhất trí kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4/2026, dữ liệu thực tế cho thấy nguồn cung đang bị thu hẹp đáng kể. Sản lượng của toàn khối đã giảm mạnh kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Số liệu từ các nguồn thứ cấp cho thấy sản lượng dầu của OPEC+ trong tháng 3/2026 chỉ đạt trung bình 35,06 triệu thùng/ngày, giảm tới 7,70 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2026. Trong đó, Iraq và Saudi Arabia là hai quốc gia ghi nhận mức cắt giảm sản lượng mạnh nhất do các rào cản về logistics và an ninh tại khu vực.

Triển vọng thị trường nửa cuối năm 2026

Dù cắt giảm dự báo ngắn hạn, OPEC vẫn giữ nguyên kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu cho cả năm 2026 sẽ tăng 1,38 triệu thùng/ngày. Tổ chức này tin tưởng rằng tiêu thụ sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ hơn trong các tháng cuối năm khi các điều kiện thị trường ổn định trở lại.

Thông số thị trường Dự báo quý II/2026 (Mới) Dự báo trước đó Thay đổi Nhu cầu toàn cầu (triệu thùng/ngày) 105,07 105,57 -0,50 Tăng trưởng nhu cầu cả năm 2026 1,38 1,38 0,00 Sản lượng OPEC+ tháng 3/2026 35,06 42,76 (tháng 2) -7,70

Đáng chú ý, mức điều chỉnh của OPEC vẫn được đánh giá là lạc quan hơn so với Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trước đó vào ngày 7/4, EIA đã quyết định cắt giảm một nửa dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay. Đối với kế hoạch nâng hạn ngạch thêm 206.000 thùng/ngày vào tháng 5/2026 của OPEC+, giới phân tích cho rằng con số này chủ yếu mang tính hình thức do năng lực sản xuất thực tế của nhiều thành viên vẫn đang bị hạn chế bởi tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.