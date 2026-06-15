OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 xuống 970.000 thùng/ngày Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa thực hiện lần điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu thứ hai liên tiếp trong năm 2026 do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 6/2026, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2026 xuống còn 970.000 thùng/ngày. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 1,17 triệu thùng/ngày được đưa ra trước đó, đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp của tổ chức này.

Bất đồng dự báo giữa các tổ chức năng lượng quốc tế

Mặc dù cắt giảm dự báo ngắn hạn, OPEC vẫn thể hiện quan điểm lạc quan hơn so với Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Trong khi EIA và IEA đều dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ sụt giảm do tác động từ cuộc chiến liên quan đến Iran, OPEC cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt trong nửa đầu năm 2026.

Hơn nữa, OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu cho năm 2027 thêm 190.000 thùng/ngày, lên mức 1,73 triệu thùng/ngày. Tổ chức này kỳ vọng tiêu thụ năng lượng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong những năm tiếp theo khi các căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Tác động từ sự tê liệt tại eo biển Hormuz

Cuộc xung đột tại Iran đã gây ra hệ quả nghiêm trọng khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới - gần như bị tê liệt. Tình trạng này không chỉ làm gián đoạn hàng triệu thùng dầu xuất khẩu từ Trung Đông mà còn đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh.

Về phía nguồn cung, liên minh OPEC+ (bao gồm OPEC và các đối tác như Nga) đã không thể thực hiện kế hoạch nâng sản lượng từ tháng 4/2026 như dự kiến do lệnh phong tỏa tại khu vực này. Báo cáo cho thấy sản lượng dầu thô của OPEC+ trong tháng 5/2026 đạt trung bình 33,13 triệu thùng/ngày, giảm 190.000 thùng/ngày so với tháng 4/2026.

Biến động nhân sự và xuất khẩu dầu của Iran

Iran là quốc gia ghi nhận mức sụt giảm sản lượng lớn nhất trong nhóm. Theo dữ liệu vận tải, xuất khẩu dầu của nước này đã giảm mạnh trong tháng 5/2026 dưới áp lực từ các biện pháp phong tỏa của Mỹ.

Đáng chú ý, số liệu thống kê tháng 5/2026 vẫn bao gồm dữ liệu từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), mặc dù quốc gia này đã chính thức rời khỏi OPEC và OPEC+ từ ngày 01/05/2026. Sự thay đổi về thành viên và các lệnh trừng phạt quốc tế đang tạo ra những áp lực lớn lên cấu trúc nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong giai đoạn tới.