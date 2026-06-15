OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 xuống mức 970.000 thùng/ngày Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp của OPEC do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị, trong khi nhu cầu năm 2027 được dự báo tăng lên 1,73 triệu thùng/ngày.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa chính thức hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới trong năm 2026 xuống mức 970.000 thùng/ngày. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 6/2026, phản ánh những tác động tiêu cực từ căng thẳng địa chính trị kéo dài tại khu vực Trung Đông.

Chi tiết điều chỉnh dự báo tiêu thụ toàn cầu

Mức dự báo mới 970.000 thùng/ngày thấp hơn đáng kể so với con số 1,17 triệu thùng/ngày được đưa ra trong các báo cáo trước đó. OPEC cho biết kinh tế toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt, song tâm lý thận trọng về nhu cầu năng lượng ngắn hạn đang gia tăng.

Dù hạ dự báo cho năm 2026, OPEC lại tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng trung hạn. Tổ chức này đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2027 thêm 190.000 thùng/ngày, lên mức 1,73 triệu thùng/ngày, với kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn biến động.

Sự khác biệt trong nhận định của các tổ chức năng lượng

Báo cáo của OPEC cho thấy một cái nhìn tích cực hơn so với các tổ chức quốc tế khác. Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm trong năm nay.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là cuộc chiến liên quan đến Iran, quốc gia nắm giữ vị trí chiến lược tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới này gần như bị tê liệt do xung đột, làm gián đoạn dòng chảy của hàng triệu thùng dầu xuất khẩu và đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.

Biến động nguồn cung từ khối OPEC+

Về phía cung, liên minh OPEC+ (bao gồm OPEC và các đối tác như Nga) đã không thể thực hiện kế hoạch tăng sản lượng như dự kiến từ tháng 4/2026. Việc phong tỏa eo biển Hormuz khiến nhiều quốc gia thành viên gặp khó khăn trong việc đưa dầu ra thị trường quốc tế.

Dữ liệu tháng 5/2026 cho thấy sản lượng dầu thô của OPEC+ đạt trung bình 33,13 triệu thùng/ngày, giảm 190.000 thùng/ngày so với tháng 4/2026. Trong đó, Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm sản lượng sâu do các biện pháp phong tỏa từ Mỹ. Ngoài ra, báo cáo tháng này vẫn ghi nhận số liệu từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dù quốc gia này đã chính thức rời khối OPEC và OPEC+ từ ngày 1/5/2026.