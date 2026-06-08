OPEC+ nâng hạn ngạch khai thác thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 7/2026 Quyết định tăng sản lượng tháng thứ tư liên tiếp của OPEC+ diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn, hướng tới hoàn tất lộ trình khôi phục nguồn cung vào cuối quý III/2026.

OPEC+ vừa thống nhất nâng hạn ngạch khai thác dầu thêm 188.000 thùng/ngày áp dụng từ tháng 7/2026. Đây là tháng thứ tư liên tiếp liên minh này nới lỏng các cam kết cắt giảm, bất chấp những gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz do xung đột giữa Mỹ và Iran.

Nỗ lực duy trì nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị

Tại phiên họp ngày 7/6, các quốc gia thành viên OPEC+ đã nhất trí duy trì lộ trình khôi phục sản lượng. Quyết định này được đưa ra khi tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz – nơi từng vận chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu – vẫn đang bị gián đoạn hoạt động vận tải.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026, bảy thành viên nòng cốt gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đã nâng tổng hạn ngạch thêm gần 600.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, sản lượng thực tế của nhóm lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh do khó khăn trong xuất khẩu từ khu vực vùng Vịnh. Cụ thể, sản lượng dầu thô của OPEC+ trong tháng 4/2026 chỉ đạt 33,19 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức 42,77 triệu thùng/ngày hồi tháng 2/2026.

Chi tiết điều chỉnh và lộ trình khôi phục sản lượng

Theo thỏa thuận mới nhất, riêng Iraq sẽ được tăng hạn ngạch khai thác thêm 26.000 thùng/ngày từ tháng 7/2026. Đợt tăng này nằm trong kế hoạch từng bước khôi phục 1,65 triệu thùng/ngày đã bị cắt giảm theo thỏa thuận từ năm 2023.

Sau khi UAE rời OPEC vào ngày 1/5/2026, các tính toán cho thấy nhóm còn khoảng 567.000 thùng/ngày cần đưa trở lại thị trường. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng 188.000 thùng/ngày vào các tháng 8 và 9/2026, OPEC+ có thể hoàn tất việc khôi phục toàn bộ sản lượng đã cắt giảm vào cuối quý III/2026.

Diễn biến giá dầu và triển vọng thị trường

Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent hiện giao dịch quanh mức 93 USD/thùng khi nhà đầu tư bớt lo ngại về khả năng leo thang xung đột tại Trung Đông. Trước đó, thời điểm chiến sự mới bùng phát vào cuối tháng 2/2026, giá dầu Brent từng dao động quanh ngưỡng 72 USD/thùng.

Bên cạnh việc điều chỉnh hạn ngạch ngắn hạn, các bộ trưởng OPEC+ khẳng định sẽ không thay đổi chính sách sản lượng chung đang áp dụng cho đến hết năm 2026. Liên minh cũng đang đẩy nhanh việc đánh giá lại năng lực sản xuất của các nước thành viên nhằm xác định khung hạn ngạch khai thác mới cho giai đoạn từ năm 2027.