OPEC+ tăng hạn ngạch 188.000 thùng/ngày nhằm ổn định thị trường dầu mỏ Liên minh OPEC+ quyết định nâng sản lượng tháng thứ ba liên tiếp trong bối cảnh giá dầu vượt mốc 125 USD/thùng và UAE chính thức rời khỏi khối từ tháng 5/2026.

Bảy quốc gia thành viên OPEC+ vừa thống nhất nâng mục tiêu sản lượng dầu thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6/2026. Đây là tháng tăng thứ ba liên tiếp, phản ánh nỗ lực của liên minh trong việc phát đi tín hiệu ổn định nguồn cung khi các xung đột địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt.

Duy trì vai trò kiểm soát sau khi UAE rời liên minh

Mức điều chỉnh sản lượng 188.000 thùng/ngày trong tháng 6 tương đương với mức tăng của tháng 5/2026. Đáng chú ý, con số này không bao gồm phần đóng góp của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quốc gia đã chính thức rời khỏi OPEC+ từ ngày 1/5. Nhóm quốc gia tham gia quyết định bao gồm Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman.

Ông Jorge Leon, chuyên gia tại Rystad Energy và cựu quan chức OPEC, nhận định động thái này mang ý nghĩa chiến lược nhằm khẳng định OPEC+ vẫn duy trì hoạt động bình thường và kiểm soát thị trường bất chấp sự thay đổi về thành viên. Theo ông, việc tăng hạn ngạch hiện nay chủ yếu mang tính chất phát tín hiệu hơn là bổ sung nguồn cung thực tế ngay lập tức.

Hạn ngạch sản xuất và thực tế xuất khẩu

Theo thỏa thuận, hạn ngạch của Saudi Arabia - nhà sản xuất lớn nhất liên minh - sẽ được nâng lên mức 10,291 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2026. Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn đáng kể so với sản lượng thực tế 7,76 triệu thùng/ngày mà nước này báo cáo trong tháng 3/2026 do những rào cản về vận tải.

Chỉ số thị trường (Tháng 3/2026) Giá trị Giá dầu thô thế giới Trên 125 USD/thùng Tổng sản lượng OPEC+ 35,06 triệu thùng/ngày Biến động so với tháng 2/2026 Giảm 7,7 triệu thùng/ngày

Sự sụt giảm sản lượng trong quý I/2026 chủ yếu do hạn chế xuất khẩu tại Iraq và Saudi Arabia. Việc đóng cửa eo biển Hormuz do xung đột Iran từ cuối tháng 2/2026 đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu của các nhà sản xuất chủ chốt. Các chuyên gia dự báo ngay cả khi eo biển được thông suốt, phải mất từ vài tuần đến vài tháng để hoạt động cung ứng trở lại trạng thái bình thường.

Áp lực lạm phát và dự báo thị trường

Giá dầu hiện đã chạm mức cao nhất trong vòng 4 năm, vượt ngưỡng 125 USD/thùng. Tình trạng này đang gây áp lực lớn lên lạm phát toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về sự thiếu hụt nhiên liệu máy bay trong vòng 1-2 tháng tới. Sau khi UAE rời đi, OPEC+ hiện còn 21 thành viên, nhưng các quyết định quan trọng vẫn nằm trong tay nhóm nòng cốt.

Nhìn chung, quyết định nâng hạn ngạch của OPEC+ được xem là bước chuẩn bị để sẵn sàng khôi phục nguồn cung khi các rào cản vận tải được dỡ bỏ. Nhóm bảy quốc gia dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 7/6 để thảo luận sâu hơn về các chính sách sản lượng dài hạn cho nửa cuối năm 2026.