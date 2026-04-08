OPEC+ tăng hạn ngạch 206.000 thùng dầu mỗi ngày vào tháng 5/2026 Tổ chức OPEC+ thống nhất nâng sản lượng dầu thô thêm 206.000 thùng/ngày trong tháng 5/2026, trong bối cảnh giá dầu thế giới tiệm cận ngưỡng 120 USD/thùng do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

Trong cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 5/4, liên minh OPEC+ đã quyết định điều chỉnh tăng hạn ngạch sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày cho tháng 5/2026. Động thái này diễn ra khi thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực nặng nề từ việc đóng cửa eo biển Hormuz - huyết mạch vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới - kể từ cuối tháng 2/2026.

Nỗ lực bù đắp nguồn cung giữa căng thẳng địa chính trị

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu của các quốc gia thành viên chủ chốt trong OPEC+ như Saudi Arabia, UAE, Kuwait và Iraq. Đây là những quốc gia có năng lực dự phòng lớn nhất trong khối, đủ khả năng tăng sản lượng để ổn định thị trường nếu các tuyến hàng hải được khai thông.

Mức tăng 206.000 thùng/ngày của tháng 5/2026 tương đương với mức điều chỉnh đã được áp dụng trong tháng 4/2026. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định con số này chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng lượng cung bị thiếu hụt do sự cố tại eo biển Hormuz. Ước tính, gián đoạn hiện nay đã lấy đi khoảng 12-15 triệu thùng/ngày, chiếm tới 15% tổng nguồn cung toàn cầu.

Phản ứng của thị trường và nhận định chuyên gia

Giá dầu thô hiện đang giao dịch ở mức cao nhất trong bốn năm qua, tiến sát ngưỡng 120 USD/thùng. Theo công ty tư vấn Energy Aspects, quyết định tăng sản lượng của OPEC+ ở thời điểm này mang tính “hình thức” nhiều hơn là tác động thực tế đến cán cân cung - cầu.

Ông Jorge Leon, Giám đốc phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, nhận định: “Trên thực tế, quyết định này chỉ bổ sung rất ít nguồn cung cho thị trường. Khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng, nguồn dầu bổ sung từ OPEC+ gần như không còn nhiều ý nghĩa.”

Thách thức từ các thành viên khác

Bên cạnh các quốc gia vùng Vịnh, một số thành viên khác của liên minh như Nga hiện cũng không thể đóng góp vào việc tăng sản lượng. Nguyên nhân chính được cho là do các lệnh trừng phạt từ phương Tây và những thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Cảnh báo về kịch bản giá dầu 150 USD/thùng

Diễn biến giá nhiên liệu leo thang đang gây áp lực lớn lên chi phí vận tải và hoạt động của các doanh nghiệp toàn cầu. Nhiều chính phủ đã phải triển khai khẩn cấp các biện pháp tiết kiệm năng lượng để đối phó với tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Ngân hàng JPMorgan vừa đưa ra cảnh báo đáng chú ý: Nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz không được khôi phục trước giữa tháng 5/2026, giá dầu thô có thể vượt mốc 150 USD/thùng. Đây sẽ là mức giá cao kỷ lục mọi thời đại, gây ra những hệ lụy sâu rộng cho kinh tế thế giới.