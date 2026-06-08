OPEC+ tăng hạn ngạch khai thác dầu thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 7/2026 Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác đồng minh (OPEC+) tiếp tục lộ trình nới lỏng sản lượng trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn gián đoạn do căng thẳng Mỹ - Iran.

Tại phiên họp ngày 07/06, OPEC+ đã nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 7/2026. Đây là tháng thứ tư liên tiếp liên minh năng lượng này tăng sản lượng nhằm từng bước khôi phục nguồn cung sau giai đoạn cắt giảm kéo dài từ năm 2023.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực từ xung đột Mỹ - Iran. Tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu trước chiến sự, hiện vẫn ghi nhận những gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động vận chuyển.

Nghịch lý giữa hạn ngạch và sản lượng thực tế

Dù liên tục công bố tăng hạn ngạch, các chuyên gia phân tích cho rằng tác động thực tế lên thị trường vẫn còn hạn chế. Nhóm bảy thành viên nòng cốt bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã nâng tổng hạn ngạch thêm gần 600.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026. Tuy nhiên, sản lượng thực tế lại sụt giảm mạnh do các nước vùng Vịnh gặp khó khăn trong hoạt động xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê từ OPEC, sản lượng dầu thô của toàn liên minh chỉ đạt 33,19 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2026. Con số này giảm sâu so với mức 42,77 triệu thùng/ngày được ghi nhận vào tháng 2/2026, phản ánh lỗ hổng cung ứng lớn do căng thẳng địa chính trị.

Lộ trình khôi phục sản lượng đến cuối năm 2026

Đợt tăng hạn ngạch lần này nằm trong kế hoạch đưa 1,65 triệu thùng/ngày sản lượng đã cắt giảm quay trở lại thị trường. Sau khi UAE rời OPEC từ ngày 01/05/2026, Reuters tính toán liên minh còn khoảng 567.000 thùng/ngày cần khôi phục để hoàn tất lộ trình.

Dự kiến nếu duy trì tốc độ tăng 188.000 thùng/ngày mỗi tháng, OPEC+ có thể hoàn tất quá trình này vào cuối quý III/2026. Theo thỏa thuận mới nhất, riêng Iraq sẽ được phép tăng thêm 26.000 thùng/ngày kể từ tháng tới.

Diễn biến giá dầu Brent trên thị trường quốc tế

Trên thị trường tài chính, giá dầu Brent cuối tuần qua dao động quanh mức 93 USD/thùng. Mức giá này cho thấy xu hướng hạ nhiệt nhẹ khi thị trường kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông không leo thang thêm. Trước thời điểm xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, giá dầu Brent chỉ duy trì ở mức 72 USD/thùng.

Các bộ trưởng OPEC+ tái khẳng định sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng chung hiện nay cho đến hết năm 2026. Song song đó, liên minh đang tiến hành đánh giá lại năng lực sản xuất của từng quốc gia thành viên để làm cơ sở xác định hạn ngạch khai thác mới từ năm 2027.