OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 6/2026 Bảy quốc gia thành viên OPEC+ nhất trí nâng mục tiêu sản lượng dầu thô nhằm ổn định thị trường sau khi UAE rời liên minh, trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt 125 USD/thùng.

Liên minh OPEC+ vừa chính thức nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng dầu thô cho tháng 6/2026, đánh dấu tháng điều chỉnh tăng thứ ba liên tiếp. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ các biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Lộ trình tăng sản lượng và sự thay đổi thành viên

Theo tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến, bảy quốc gia thành viên nòng cốt bao gồm Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman sẽ nâng mục tiêu sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6/2026. Mức điều chỉnh này được duy trì tương đương với tháng 5/2026.

Đáng chú ý, kế hoạch sản lượng mới không bao gồm phần đóng góp của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), do quốc gia này đã chính thức rời khỏi liên minh từ ngày 1/5. Sau khi UAE rút lui, OPEC+ hiện còn 21 thành viên, tuy nhiên các quyết định quan trọng về sản lượng vẫn do nhóm bảy nước kể trên dẫn dắt.

Tín hiệu ổn định giữa áp lực gián đoạn nguồn cung

Giới phân tích nhận định động thái của OPEC+ chủ yếu mang tính biểu tượng nhằm khẳng định sự ổn định của liên minh. Ông Jorge Leon, chuyên gia tại Rystad Energy, cho rằng nhóm đang gửi đi thông điệp sẵn sàng kiểm soát thị trường ngay cả khi tác động thực tế của việc tăng sản lượng còn hạn chế.

Cụ thể, hạn ngạch của Saudi Arabia - nhà sản xuất lớn nhất khối - sẽ được nâng lên mức 10,291 triệu thùng/ngày vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với sản lượng thực tế mà nước này ghi nhận trong tháng 3/2026 là 7,76 triệu thùng/ngày, do những ảnh hưởng từ việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Rủi ro lạm phát và kịch bản thị trường sắp tới

Xung đột địa chính trị bùng phát từ cuối tháng 2/2026 đã làm gián đoạn dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu thế giới vượt ngưỡng 125 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Tình trạng này khiến các nhà phân tích cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay và áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng trong ngắn hạn.

Dữ liệu từ báo cáo của OPEC cho thấy tổng sản lượng dầu thô toàn liên minh trong tháng 3/2026 chỉ đạt trung bình 35,06 triệu thùng/ngày, giảm 7,7 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hạn chế xuất khẩu tại các quốc gia chủ chốt như Iraq và Saudi Arabia do tình hình an ninh khu vực.

Dự kiến, nhóm bảy quốc gia OPEC+ sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 7/6 để đánh giá lại tình hình thị trường và đưa ra các quyết định về chính sách sản lượng cho giai đoạn tiếp theo.