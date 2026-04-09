OPEC+ tăng sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày vào tháng 5/2026 Liên minh OPEC+ thống nhất nâng hạn ngạch sản lượng dầu trong bối cảnh eo biển Hormuz đóng cửa và giá dầu thô thế giới tiệm cận ngưỡng 120 USD/thùng.

Trong cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 5/4, liên minh OPEC+ đã chính thức thống nhất nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 206.000 thùng/ngày cho tháng 5/2026. Quyết định này được đưa ra khi thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực nặng nề từ việc gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Áp lực từ sự gián đoạn tại eo biển Hormuz

Kể từ cuối tháng 2/2026, eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới - đã gần như bị đóng cửa do xung đột. Sự cố này làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu của các thành viên chủ chốt trong OPEC+ như Saudi Arabia, UAE, Kuwait và Iraq. Đây cũng là những quốc gia duy nhất trong nhóm có năng lực dư thừa để tăng sản lượng đáng kể.

Theo ước tính, việc đóng cửa eo biển này đã khiến thị trường mất khoảng 12–15 triệu thùng/ngày, tương đương 15% tổng nguồn cung toàn cầu. Đây là mức sụt giảm nguồn cung lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử ngành dầu khí. Hệ quả là giá dầu thô đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng bốn năm qua, tiến sát ngưỡng 120 USD/thùng, trực tiếp đẩy giá nhiên liệu vận tải leo thang trên toàn cầu.

Nhận định về động thái của OPEC+

Mặc dù việc tăng 206.000 thùng/ngày là một tín hiệu tích cực, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng con số này chưa đủ để giải quyết cơn khát năng lượng hiện tại. Mức tăng này chỉ tương đương chưa đầy 2% lượng dầu bị gián đoạn do sự cố tại eo biển Hormuz.

Công ty tư vấn Energy Aspects nhận định quyết định này mang tính “hình thức” khi các nút thắt logistics vẫn chưa được tháo gỡ. Đồng quan điểm, ông Jorge Leon, Giám đốc phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, cho rằng nguồn dầu bổ sung từ OPEC+ sẽ có rất ít ý nghĩa thực tế khi các tuyến đường vận tải biển vẫn bị phong tỏa.

Rủi ro giá dầu chạm mốc 150 USD/thùng

Bên cạnh các gián đoạn tại Vùng Vịnh, sản lượng từ Nga cũng không thể gia tăng do các lệnh trừng phạt từ phương Tây và thiệt hại hạ tầng trong xung đột với Ukraine. Điều này càng làm thu hẹp khả năng điều tiết thị trường của liên minh OPEC+.

Ngân hàng JPMorgan vừa đưa ra cảnh báo đáng ngại về xu hướng giá trong ngắn hạn. Nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị tê liệt đến giữa tháng 5/2026, giá dầu thô hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 150 USD/thùng. Đây sẽ là mức cao kỷ lục mọi thời đại, gây sức ép cực lớn lên nền kinh tế toàn cầu và buộc các chính phủ phải áp dụng những biện pháp thắt chặt tiêu thụ năng lượng khẩn cấp.