OpenAI khai tử ứng dụng video Sora, Disney hủy bỏ khoản đầu tư 1 tỷ USD Quyết định ngừng hoạt động Sora của OpenAI dẫn đến việc Disney chấm dứt thỏa thuận hợp tác và rút khoản vốn 1 tỷ USD do những rắc rối về bản quyền tại Hollywood.

OpenAI vừa chính thức thông báo ngừng hoạt động Sora, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo video từng gây tiếng vang lớn trên thị trường công nghệ. Quyết định đột ngột này không chỉ chấm dứt sự tồn tại của nền tảng mà còn khiến Disney hủy bỏ thỏa thuận hợp tác lịch sử và khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD vào công ty của Sam Altman.

Sự sụp đổ của thỏa thuận tỷ đô giữa OpenAI và Disney

Động thái khai tử Sora diễn ra chỉ ba tháng sau khi Disney và OpenAI ký kết hợp tác chiến lược. Theo kế hoạch ban đầu, Sora sẽ được cấp phép sử dụng kho dữ liệu khổng lồ của Disney để tạo ra các video lấy cảm hứng từ hơn 200 nhân vật nổi tiếng thuộc sở hữu của Disney, Marvel, Pixar và Star Wars.

Tuy nhiên, sự dừng lại của Sora đã dẫn đến việc Disney lập tức chấm dứt mối quan hệ hợp tác. Đáng chú ý, tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới cũng quyết định hủy bỏ kế hoạch rót vốn đầu tư trị giá 1 tỷ USD vào OpenAI. Đại diện Disney khẳng định họ tôn trọng quyết định của đối tác nhưng nhấn mạnh tiêu chí bắt buộc là phải tôn trọng bản quyền và quyền lợi hợp pháp của người sáng tạo gốc.

Rắc rối bản quyền tại Hollywood và dấu chấm hết cho Sora

Sự lụi tàn của Sora được cho là bắt nguồn từ những tranh chấp pháp lý căng thẳng về vấn đề bản quyền tại Hollywood. Phiên bản Sora 2 ra mắt vào tháng 9 năm 2025 từng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội khi yêu cầu các chủ sở hữu trí tuệ phải tự chủ động báo cáo nếu không muốn tác phẩm bị hệ thống AI thu thập và sử dụng cho việc huấn luyện.

Thực tế, không chỉ riêng OpenAI, hàng loạt nền tảng AI tạo video khác cũng đang nằm trong tầm ngắm pháp lý khắt khe. Thời gian qua, Disney cùng nhiều xưởng phim lớn đã liên tục gửi thư cảnh cáo và khởi kiện các công ty công nghệ như Google, Meta, Midjourney hay ByteDance vì hành vi bị cáo buộc là trục lợi dựa trên dữ liệu vi phạm bản quyền quy mô lớn.

Bài học về tính minh bạch trong kỷ nguyên AI tạo hình

Sự sụp đổ của Sora là minh chứng cho ranh giới mong manh giữa sự phát triển bùng nổ của công nghệ AI và vấn đề đạo đức bản quyền. Việc Disney dứt khoát rút lui khoản tiền 1 tỷ USD là hồi chuông cảnh tỉnh cho các tập đoàn công nghệ trong việc xây dựng mô hình huấn luyện AI minh bạch và hợp pháp.

Trong tương lai, các doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo sẽ phải học cách xây dựng những hệ thống tôn trọng chất xám của người sáng tạo nội dung truyền thống nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt.