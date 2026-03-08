OpenAI miễn phí ChatGPT cao cấp cho 100.000 nhà nghiên cứu: Cú hích cho khoa học toàn cầu Chương trình ChatGPT for Academic Researchers tài trợ quyền truy cập mô hình AI hàng đầu cho 100.000 nhà khoa học, đảm bảo bảo mật dữ liệu cấp doanh nghiệp.

OpenAI vừa chính thức ra mắt chương trình ChatGPT for Academic Researchers, cung cấp quyền truy cập miễn phí các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất cho 100.000 nhà khoa học, kỹ sư và nhà toán học trên toàn thế giới đến năm 2027. Đây được xem là bước đi quy mô lớn nhằm đưa hạ tầng AI đỉnh cao vào phục vụ trực tiếp cho các nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Lộ trình triển khai và quyền lợi học thuật

Chương trình bắt đầu triển khai ngay trong mùa hè này với quy mô ban đầu khoảng 10.000 nhà nghiên cứu tại các tổ chức hàng đầu như Institute for Advanced Study hay École normale supérieure. OpenAI đặt mục tiêu mở rộng danh sách này lên 100.000 người trước năm 2027, giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa các phòng thí nghiệm lớn và cộng đồng học thuật toàn cầu.

OpenAI cấp quyền sử dụng miễn phí ChatGPT cho các nghiên cứu khoa học. Ảnh: Bloomberg.

Nhà khoa học tham gia chương trình sẽ được cấp quyền khai thác các công cụ cao cấp nhất gồm ChatGPT, ChatGPT Work và Codex. Đáng chú ý, dòng mô hình GPT-5.6, bao gồm phiên bản GPT-5.6 Sol Pro, sẽ được tích hợp ngay từ giai đoạn đầu. Để tối ưu hóa làm việc nhóm, mỗi tài khoản chính có thể mời tối đa 4 cộng tác viên cùng đơn vị tham gia.

Cam kết bảo mật dữ liệu và ứng dụng chuyên sâu

Nhằm giải quyết triệt để lo ngại về rò rỉ tri thức, OpenAI thiết lập tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư cấp doanh nghiệp cho chương trình. Theo mặc định, toàn bộ dữ liệu đầu vào, bản thảo nghiên cứu, kết quả thử nghiệm hay cấu trúc gene nhạy cảm của người dùng sẽ tuyệt đối không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI tiếp theo.

Thông qua hạ tầng AI này, các nhà nghiên cứu có thể tăng tốc hàng loạt công đoạn phức tạp như:

Sinh học & Y tế: Phân tích chuỗi gene, mô hình hóa cấu trúc protein.

Phân tích chuỗi gene, mô hình hóa cấu trúc protein. Học thuật & Tài trợ: Tổng hợp tài liệu tham khảo, xây dựng đề xuất xin tài trợ và soạn thảo công bố khoa học.

Tổng hợp tài liệu tham khảo, xây dựng đề xuất xin tài trợ và soạn thảo công bố khoa học. Công nghệ thông tin: Tận dụng Codex để viết mã, tối ưu quy trình xử lý dữ liệu và sửa lỗi hệ thống.

Chiến lược đầu tư 250 triệu USD cho khoa học

Theo thống kê của OpenAI, mỗi tuần hiện có khoảng 1,3 triệu người dùng ChatGPT cho các tác vụ khoa học nâng cao, tạo ra hơn 8,4 triệu truy vấn. Con số này phản ánh tốc độ ứng dụng AI cực nhanh trong giới học thuật.

Chương trình tài trợ này là một phần thuộc gói cam kết trị giá hơn 250 triệu USD của OpenAI nhằm hỗ trợ hoạt động khám phá khoa học bên ngoài công ty đến năm 2027. Khoản ngân sách bao gồm sáng kiến NextGenAI trị giá 50 triệu USD và các dự án hợp tác như Genesis Mission phối hợp với Bộ Năng lượng Mỹ.

Để tham gia, ứng viên phải xác minh công tác tại các cơ sở học thuật được công nhận và trình bày rõ ràng dự án nghiên cứu. OpenAI nhấn mạnh rằng hiệu quả thực sự của chương trình sẽ phụ thuộc vào năng lực kiểm chứng, tính chính xác và việc tích hợp AI một cách an toàn từ chính các nhà khoa học.