OpenAI phát triển loa thông minh tích hợp camera và ChatGPT ra mắt năm 2027 OpenAI dự kiến ra mắt loa thông minh tích hợp camera nhận diện và ChatGPT vào đầu năm 2027 với mức giá từ 200 USD, đánh dấu bước tiến vào thị trường phần cứng tiêu dùng.

OpenAI được cho là đang phát triển sản phẩm phần cứng đầu tiên của mình là một chiếc loa thông minh tích hợp công nghệ ChatGPT. Theo The Information, thiết bị này được thiết kế để trở thành một lựa chọn tương tác thông minh vượt trội hơn so với các sản phẩm hiện có như Amazon Echo hay Google Home.

OpenAI đang phát triển một chiếc loa thông minh

Công nghệ nhận diện và khả năng tương tác chủ động

Loa thông minh của OpenAI dự kiến tích hợp các tính năng tiên tiến bao gồm camera để nhận diện khuôn mặt và vật thể. Thiết bị có thể sở hữu cơ chế xác thực tương tự Face ID và hệ thống microphone luôn lắng nghe môi trường để đưa ra phản hồi phù hợp nhất với ngữ cảnh.

Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm nằm ở khả năng chuyển từ "trợ lý phản hồi" sang "người đồng hành chủ động". Thay vì chỉ trả lời câu hỏi, loa có thể chủ động đưa ra lời khuyên cho người dùng, ví dụ như gợi ý đi ngủ sớm trước một sự kiện quan trọng đã được ghi nhận trong lịch trình.

Sản phẩm có thể đưa ra những lời khuyên cho người dùng

Đội ngũ phát triển và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm

Để dẫn dắt bộ phận thiết kế phần cứng, OpenAI đã thuê cựu nhà thiết kế nổi tiếng của Apple là Jony Ive. Năm 2025, OpenAI đã mua lại io Products - công ty thiết kế của Ive - với mức giá 6.5 tỷ USD. Hiện tại, bộ phận phần cứng của công ty đã quy tụ hơn 200 nhân viên, thể hiện cam kết nghiêm túc trong việc thâm nhập thị trường công nghệ tiêu dùng.

Bên cạnh loa thông minh, OpenAI cũng đang nghiên cứu các thiết bị AI khác như kính thông minh và đèn thông minh. Trong đó, kính thông minh có thể sẽ ra mắt vào năm 2028, còn tình trạng sản xuất đèn thông minh hiện vẫn chưa được tiết lộ chi tiết.

OpenAI đang phát triển nhiều sản phẩm phần cứng mới

Thách thức về quyền riêng tư và cạnh tranh thị trường

Việc tích hợp camera và microphone hoạt động liên tục dự kiến sẽ gây ra nhiều tranh luận về quyền riêng tư của người dùng. Ngoài ra, OpenAI sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ đã định vị vững chắc trên thị trường như Amazon, Google và Apple.

Thông tin chi tiết Chi tiết dự kiến Giá bán 200 - 300 USD (khoảng 5 - 7.8 triệu đồng) Thời điểm ra mắt Đầu năm 2027 Tính năng nổi bật Nhận diện vật thể, Face ID, tương tác chủ động Nhân sự chủ chốt Jony Ive (Cựu nhà thiết kế Apple)

Chiến lược ra mắt phần cứng được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa nguồn thu và ổn định công ty trong bối cảnh thị trường AI đang cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, OpenAI cần khắc phục các hạn chế về tính chính xác hoặc thiên vị trong phản hồi của ChatGPT để thuyết phục người tiêu dùng lựa chọn thiết bị mới này.