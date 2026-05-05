OpenAI phát triển smartphone AI riêng: Cấu hình chip 2nm và tham vọng thay thế hệ sinh thái ứng dụng Dự kiến ra mắt vào năm 2027, mẫu điện thoại của OpenAI sở hữu kiến trúc NPU kép cùng bộ nhớ LPDDR6 nhằm tối ưu hóa các tác vụ trí tuệ nhân tạo và định nghĩa lại cách tương tác thiết bị.

Theo báo cáo mới nhất từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, OpenAI đang đẩy mạnh kế hoạch thâm nhập thị trường phần cứng với mẫu smartphone chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Thiết bị này không chỉ dừng lại ở một sản phẩm phần cứng thông thường mà mang tham vọng thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với công nghệ, chuyển dịch từ mô hình tập trung vào ứng dụng sang các tác nhân AI (AI agents).

Cấu hình phần cứng đột phá với tiến trình 2nm

Điện thoại của OpenAI được dự báo sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật mạnh mẽ nhất thị trường vào thời điểm ra mắt. Cụ thể, thiết bị dự kiến tích hợp chip xử lý trên tiến trình 2nm tiên tiến, kết hợp với kiến trúc NPU (đơn vị xử lý thần kinh) kép được thiết kế cho điện toán phân lớp. Hệ thống bộ nhớ cũng sẽ được nâng cấp lên chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ trong UFS 5.0 nhằm loại bỏ tình trạng nghẽn cổ chai khi xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên thiết bị.

Bên cạnh sức mạnh tính toán, khả năng thị giác máy tính cũng được chú trọng. Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) cải tiến sẽ giúp thiết bị diễn giải môi trường thực tế tốt hơn thông qua dải động cao, hỗ trợ đắc lực cho các tính năng thực tế ảo tăng cường và nhận diện ngữ cảnh thời gian thực.

Chiến lược AI-first: Khi ứng dụng không còn là trung tâm

Thay vì hoạt động như một nền tảng chạy các ứng dụng riêng biệt, smartphone của OpenAI hướng tới trải nghiệm "AI-first". Trọng tâm tương tác sẽ xoay quanh các trợ lý ảo có khả năng xử lý trực tiếp các tác vụ dựa trên ý định của người dùng. Điều này đòi hỏi sự tích hợp sâu giữa phần cứng và phần mềm, cho phép OpenAI kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái mà không bị giới hạn bởi các quy tắc của những nền tảng di động hiện nay.

Thiết bị được kỳ vọng sẽ liên tục học hỏi và xử lý ngữ cảnh của người dùng, bao gồm thói quen và hành vi sử dụng. Các tác vụ đơn giản sẽ được xử lý trực tiếp tại chỗ (Local AI) để đảm bảo quyền riêng tư và tốc độ, trong khi các quy trình phức tạp hơn sẽ được đẩy lên hệ thống đám mây.

Lộ trình ra mắt và mục tiêu doanh số

Dù mang trong mình nhiều công nghệ đột phá, smartphone của OpenAI sẽ không sớm xuất hiện trên thị trường. Kế hoạch sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào nửa đầu năm 2027. OpenAI đặt mục tiêu đầy tham vọng với sản lượng xuất xưởng có thể đạt tới 30 triệu máy trong giai đoạn 2027 - 2028.

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của điện thoại OpenAI, thị trường smartphone AI hiện nay đang được dẫn dắt bởi những cái tên như Samsung với dòng flagship mới nhất, vốn đã tích hợp sâu các tính năng thông minh vào phần cứng hiện có.

Thông số kỹ thuật Samsung Galaxy S26 Ultra (Tham khảo) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình 6.9 inch, Dynamic AMOLED 2X, 2K, 120Hz Camera chính 200MP, Zoom 100x Pin và Sạc 5000 mAh, sạc nhanh 60W

Việc OpenAI tự phát triển phần cứng cho thấy bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa sức mạnh của các mô hình GPT. Nếu thành công, đây sẽ là cột mốc định nghĩa lại khái niệm điện thoại thông minh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.