OpenAI phát triển smartphone AI thế hệ mới: Xóa bỏ giao diện ứng dụng truyền thống Dự kiến ra mắt vào năm 2028, mẫu điện thoại của OpenAI sẽ thay thế hệ thống ứng dụng bằng mô hình luồng tác vụ và tích hợp sâu AI tác nhân vào phần cứng.

OpenAI đang phát triển một mẫu smartphone hoàn toàn mới với tham vọng tái định nghĩa trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ "AI tác nhân" (AI agents). Theo báo cáo từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, thiết bị này không chỉ là một chiếc điện thoại tích hợp trí tuệ nhân tạo thông thường mà là một nền tảng phần cứng được tối ưu hóa riêng để AI có thể chủ động hiểu ngữ cảnh và hỗ trợ người dùng ở mức độ sâu.

OpenAI đang có kế hoạch ra mắt một chiếc smartphone trong tương lai xa

Công nghệ AI tác nhân và cấu trúc xử lý hỗn hợp

Điểm khác biệt cốt lõi của smartphone OpenAI nằm ở khả năng xử lý của AI tác nhân. Thay vì chỉ phản hồi các câu lệnh đơn giản như các trợ lý ảo hiện nay, hệ thống này được thiết kế để theo dõi hành vi, nhu cầu và ngữ cảnh của người dùng theo thời gian thực ngay tại cấp độ phần cứng. Để đảm bảo hiệu suất, thiết bị sẽ áp dụng mô hình xử lý hỗn hợp: các tác vụ cơ bản được thực hiện trực tiếp trên chip đồ họa (on-device AI) để đảm bảo quyền riêng tư và tốc độ, trong khi những yêu cầu phức tạp hơn sẽ được chuyển lên điện toán đám mây.

Hợp tác phát triển chip tùy chỉnh và đối tác sản xuất

Để hiện thực hóa dự án, OpenAI được cho là đang làm việc chặt chẽ với các đối tác hàng đầu trong ngành bán dẫn và lắp ráp. Chiến lược này cho thấy hãng muốn kiểm soát chặt chẽ cả phần mềm lẫn phần cứng để đạt được sự đồng bộ tối đa cho trải nghiệm AI thế hệ mới.

Đối tác Vai trò trong dự án MediaTek & Qualcomm Phát triển chip xử lý tùy chỉnh (Custom Silicon) Luxshare Đồng thiết kế và sản xuất độc quyền Jony Ive (startup "io") Phát triển ngôn ngữ thiết kế thiết bị

Kỷ nguyên hậu ứng dụng: Giao diện luồng tác vụ

Thay đổi mang tính đột phá nhất trên mẫu smartphone này chính là việc loại bỏ hoàn toàn giao diện lưới ứng dụng (app grid) vốn đã quen thuộc từ khi iPhone ra đời. Thay vào đó, thiết bị sẽ sử dụng mô hình “luồng tác vụ”. Trong mô hình này, người dùng không cần mở từng ứng dụng riêng lẻ; AI sẽ tự động sắp xếp, xử lý và hiển thị các thông tin quan trọng nhất trực tiếp trên giao diện chính dựa trên trạng thái công việc hiện tại của người dùng.

Mẫu điện thoại của OpenAI sẽ không sử dụng giao diện ứng dụng truyền thống

Lộ trình ra mắt và hệ sinh thái phần cứng

Mặc dù dự án đang được triển khai tích cực, báo cáo chỉ ra rằng sản phẩm sẽ không sớm xuất hiện trên thị trường. Giai đoạn sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu sớm nhất vào năm 2028. Dự án smartphone này được xem là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của OpenAI nhằm xây dựng một hệ sinh thái thiết bị cá nhân mới, sau khi công ty thâu tóm startup thiết kế của Jony Ive. Ngoài điện thoại, các nguồn tin cũng đề cập đến khả năng phát triển bút thông minh, tai nghe và loa tích hợp ChatGPT trong tương lai.

Mẫu điện thoại thông minh của OpenAI sẽ chỉ ra mắt sớm nhất vào năm 2028

Việc tích hợp sâu các gói đăng ký dịch vụ AI vào sản phẩm phần cứng cũng cho thấy mô hình kinh doanh của OpenAI có thể chuyển dịch từ cung cấp phần mềm thuần túy sang một hệ sinh thái dịch vụ và thiết bị khép kín.