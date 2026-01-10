OpenAI ra mắt dòng trợ lý ảo Dots: Vận hành tác vụ độc lập trên nền tảng GPT-6 Astra tiên tiến Tại sự kiện DevDay, OpenAI công bố Dots, dòng trợ lý ảo dạng tác nhân hoạt động độc lập trên nền tảng GPT-6 Astra nhằm xử lý công việc liên tục cho người dùng.

Tại sự kiện DevDay diễn ra vào thứ Ba, OpenAI đã chính thức công bố Dots, dòng trợ lý cá nhân ảo dạng tác nhân mới chạy trên nền tảng GPT-6 Astra. Khác biệt với các công cụ chatbot thông thường, Dots được định hình để đảm nhận các quy trình làm việc liên tục trong nền nhằm tự động hóa công việc cho người dùng.

OpenAI ra mắt Dots

Kiến trúc vận hành độc lập của hệ thống tác nhân Dots

Điểm khác biệt cốt lõi giữa Dots so với các mô hình trước đây như Codex hay ChatGPT nằm ở tính độc lập hoàn toàn. Hệ thống trợ lý này được thiết kế để vận hành tự chủ mà không bị ràng buộc vào bất kỳ phần cứng hay giao diện người dùng cụ thể nào.

Khi được kích hoạt, Dots sẽ liên tục duy trì trạng thái hoạt động ở chế độ nền để theo đuổi các mục tiêu dài hạn do người dùng định nghĩa trước, hạn chế tối đa nhu cầu giám sát hay can thiệp thủ công. Người dùng có thể khởi tạo một trợ lý chính, đặt tên và tùy biến cá nhân hóa theo từng nhu cầu công việc riêng biệt.

Dots có thể vận hành độc lập với bất kỳ phần cứng nào

Bên cạnh việc thiết lập cá nhân, OpenAI hướng đến tương lai xây dựng các cụm trợ lý ảo hoạt động phối hợp đồng bộ. Trong mô hình này, nhiều tác nhân Dots khác nhau sẽ cùng tương tác để hoàn thành các dự án phức hợp của người dùng.

Khả năng ứng dụng thực tiễn trong công việc chuyên môn

OpenAI đã phác thảo các tình huống triển khai cụ thể cho thấy hiệu quả của Dots trong môi trường doanh nghiệp. Đối với các kỹ sư phần mềm, một trợ lý Dots có thể phụ trách theo dõi liên tục phản hồi từ phía khách hàng, từ đó tự động viết và triển khai các bản vá lỗi hoặc xây dựng tính năng mới theo yêu cầu.

OpenAI Dots sẽ hỗ trợ làm việc tốt hơn

Trong lĩnh vực nghiên cứu, các nhà khoa học có thể giao cho trợ lý ảo nhiệm vụ tự động chạy lại các tập dữ liệu phân tích và kiểm tra đối chiếu mỗi khi ghi nhận kết quả bất ngờ từ thí nghiệm mới. Người dùng hoàn toàn có thể ra lệnh và trao đổi thông tin với các trợ lý này qua nền tảng Slack, Microsoft Teams, cùng với tính năng hỗ trợ qua tin nhắn văn bản sắp được bổ sung.

Tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp và kế hoạch phát hành

Đối với môi trường tổ chức, OpenAI cung cấp khả năng tạo lập các tác nhân chuyên biệt. Những trợ lý này có thể được cấp danh tính riêng, cơ chế xác thực bảo mật và các công cụ làm việc độc lập tương thích trực tiếp với hệ sinh thái công nghệ sẵn có của đơn vị sử dụng.

OpenAI đang thử nghiệm dots chuyên biệt cho doanh nghiệp

Để đảm bảo tính an toàn dữ liệu, OpenAI đang trực tiếp hợp tác với Microsoft nhằm đưa Dots vào hệ thống kiểm soát bảo mật Agent 365. Dù nhiều tính năng nền tảng từng xuất hiện rải rác trên Codex, Dots là bước đi đầu tiên gom tất cả về một giải pháp tập trung, ưu tiên khả năng tự hành.

Đặc tính kỹ thuật Chi tiết triển khai trên Dots Nền tảng vận hành Mô hình trí tuệ nhân tạo GPT-6 Astra Phương thức hoạt động Chạy ngầm liên tục, xử lý tác vụ theo mục tiêu Kênh tương tác hỗ trợ ChatGPT, Codex, Slack, Teams, tin nhắn văn bản Tiêu chuẩn bảo mật Tích hợp hệ thống kiểm soát Agent 365 của Microsoft

Dòng trợ lý Dots chính thức khả dụng từ thứ Ba trên giao diện ChatGPT, áp dụng trước mắt cho nhóm tài khoản Pro và Business Premium tại các thị trường đủ điều kiện. Về mặt thị giác, OpenAI xây dựng giao diện hiển thị mang phong cách hoạt hình trực quan, tạo cảm giác thân thiện tương tự định hướng thiết kế tác nhân ảo của Meta.