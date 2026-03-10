OpenAI tích hợp công nghệ thử đồ ảo trên ChatGPT: Bước tiến mới trong thương mại điện tử ChatGPT vừa ra mắt tính năng thử đồ ảo hỗ trợ mua sắm, cho phép người dùng ghép trang phục trực tiếp qua ảnh cá nhân nhờ nền tảng mô hình ChatGPT Images 2.5.

OpenAI vừa chính thức tích hợp tính năng thử đồ ảo (Virtual Try On) vào nền tảng ChatGPT, đánh dấu bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng tiện ích mua sắm trực tuyến. Công cụ này cho phép chatbot trí tuệ nhân tạo tái tạo hình ảnh người dùng đang khoác lên mình các bộ trang phục mong muốn, dựa trên ảnh chân dung cá nhân kết hợp cùng tư liệu sản phẩm thời trang. Hướng tiếp cận trực quan hóa trải nghiệm người dùng này có nhiều nét tương đồng với giải pháp mà Google từng đưa vào công cụ Tìm kiếm vào năm 2025.

Cơ chế hoạt động dựa trên mô hình ChatGPT Images 2.5

Về quy trình vận hành, người dùng có thể kích hoạt tính năng thử đồ ảo ngay tại bất kỳ vị trí nào xuất hiện danh mục sản phẩm thời trang bên trong khung chat. Để hệ thống khởi tạo hình ảnh thử trang phục mang tính cá nhân hóa, người dùng chỉ cần nhấn chọn sản phẩm quần áo, bấm vào tùy chọn thử đồ và tải lên hai ảnh mẫu: một bức ảnh chụp khuôn mặt (selfie) và một bức ảnh toàn thân.

ChatGPT giờ đây có thể giúp bạn thử quần áo ảo

Đáng chú ý, tính năng này không bị giới hạn ở danh sách sản phẩm được ChatGPT tự động đề xuất trong cuộc hội thoại. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng ảnh chụp màn hình của bất kỳ bộ trang phục nào để yêu cầu chatbot dựng lại hình ảnh thử đồ. Theo OpenAI, nền tảng kỹ thuật cốt lõi điều phối toàn bộ tác vụ xử lý hình ảnh này là mô hình ChatGPT Images 2.5, vốn được hãng phát hành vào tháng 9.

Quản lý danh mục mua sắm và quy định quyền riêng tư dữ liệu

Bên cạnh khả năng ghép đồ vào ảnh thực tế, OpenAI còn cung cấp giải pháp lưu trữ các mặt hàng yêu thích vào thư viện riêng bên trong ứng dụng. Tiện ích này giúp người dùng dễ dàng xem lại các mẫu trang phục đã lựa chọn để cân nhắc quyết định tiêu dùng sau đó.

Đây là tính năng tuyệt vời cho những ai nghiện mua sắm

Tuy nhiên, yếu tố xử lý dữ liệu cá nhân là điều người dùng cần lưu ý khi trải nghiệm. Theo thiết lập mặc định của hệ thống, toàn bộ hình ảnh tải lên từ tài khoản cá nhân đều có thể được OpenAI sử dụng làm dữ liệu phục vụ cho công tác huấn luyện các mô hình AI trong tương lai. Để bảo vệ dữ liệu riêng tư, người dùng bắt buộc phải chủ động thiết lập thao tác từ chối tham gia chia sẻ dữ liệu (opt-out).

Thông số / Tính năng Chi tiết kỹ thuật từ hệ thống Công nghệ xử lý Mô hình ChatGPT Images 2.5 (phát hành tháng 9) Dữ liệu đầu vào cần thiết 1 ảnh chụp chân dung (selfie) + 1 ảnh chụp toàn thân Nguồn sản phẩm hỗ trợ Gợi ý từ khung chat hoặc ảnh chụp màn hình bất kỳ Lưu trữ bổ trợ Thư viện sản phẩm yêu thích tích hợp trong ứng dụng Chính sách dữ liệu mặc định Được dùng để huấn luyện AI (có thể tắt thủ công)

Việc liên tục bổ sung các giải pháp hỗ trợ mua sắm trên ChatGPT phản ánh nỗ lực rõ rệt của OpenAI nhằm biến công cụ tạo sinh thành một nền tảng thương mại đa năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ tìm kiếm thông tin đến trải nghiệm tiêu dùng trực quan.