OPPO A6T chính thức lên kệ: Pin 6100 mAh và màn hình 120Hz giá từ 4,49 triệu đồng Mẫu smartphone OPPO A6T vừa ra mắt tại Việt Nam gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 6100 mAh, tần số quét 120Hz và hỗ trợ NFC tiện lợi trong phân khúc giá rẻ.

OPPO vừa chính thức mở bán dòng smartphone A6T thế hệ mới 2026 tại thị trường Việt Nam, hướng tới phân khúc người dùng phổ thông cần một thiết bị bền bỉ và hiện đại. Sản phẩm được phân phối với ba tùy chọn cấu hình: phiên bản 4GB/64GB có giá 4,49 triệu đồng, bản 4GB/128GB giá 5,49 triệu đồng và bản cao nhất 6GB/256GB niêm yết ở mức 7,49 triệu đồng.

Giá OPPO A6T chỉ từ 4,49 triệu đồng (Ảnh: OPPO).

Thời lượng pin 6100 mAh vượt trội và tính năng sạc ngược

Điểm nhấn đáng giá nhất trên OPPO A6T chính là viên pin dung lượng lên tới 6100 mAh, một con số hiếm hoi trong phân khúc giá rẻ. Mức dung lượng này cho phép thiết bị duy trì hoạt động ổn định trong suốt hai ngày với các tác vụ cơ bản. Đối với nhóm khách hàng sử dụng cường độ cao như học tập trực tuyến, giao hàng hoặc xem video liên tục, viên pin này giải quyết triệt để nỗi lo sạc pin nhiều lần trong ngày.

Đặc biệt, máy còn hỗ trợ tính năng sạc ngược, cho phép OPPO A6T đóng vai trò như một viên pin dự phòng để chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác trong trường hợp khẩn cấp. Đây là tiện ích thực tế cho những người dùng sở hữu nhiều phụ kiện công nghệ như tai nghe không dây hoặc đồng hồ thông minh.

Pin khủng lên tới 6100 mAh (Ảnh: OPPO).

Màn hình 120Hz mượt mà và độ sáng ấn tượng

Dù thuộc phân khúc phổ thông, OPPO đã trang bị cho A6T màn hình tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển cảnh mượt mà tương đương các dòng máy tầm trung. Màn hình LCD kích thước 6,75 inch cung cấp không gian hiển thị rộng rãi, hỗ trợ tốt cho nhu cầu giải trí và làm việc văn phòng cơ bản.

Về khả năng hiển thị ngoài trời, độ sáng màn hình đạt mức 1125 nits, giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung dưới ánh nắng gắt. Thêm vào đó, tính năng nhận cảm ứng ngay cả khi đeo găng tay là một điểm cộng lớn về tính thực dụng, đặc biệt phù hợp với khí hậu và thói quen di chuyển của người Việt Nam.

Màn hình 120 Hz cao cấp (Ảnh: OPPO).

Thiết kế tối giản tích hợp công nghệ NFC tiện ích

OPPO A6T sở hữu ngôn ngữ thiết kế phẳng hiện đại với các góc bo cong tinh tế, trọng lượng 205g giúp việc cầm nắm thoải mái trong thời gian dài. Mặt lưng máy sử dụng hiệu ứng pha lê chuyển sắc với hai lựa chọn màu sắc chủ đạo là xanh và tím, tạo cảm giác trẻ trung và cao cấp.

Một bổ sung quan trọng khác là chip NFC, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch không chạm qua Google Pay, xác thực ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc mở khóa thẻ từ một cách nhanh chóng. Máy vẫn duy trì các cổng kết nối truyền thống như giắc tai nghe 3.5 mm và cổng USB Type-C tiện lợi.

Hai lựa chọn màu sắc trên A6T (Ảnh: OPPO).

Cấu hình ổn định với Snapdragon 685 và ColorOS 15

Về phần cứng, thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 685 (tiến trình 6nm) kết hợp cùng GPU Adreno 610. Máy hỗ trợ tính năng mở rộng RAM ảo gấp đôi, giúp tối ưu hóa khả năng đa nhiệm và duy trì sự mượt mà khi chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Hệ điều hành ColorOS 15 trên nền Android mới nhất mang lại giao diện trực quan và khả năng quản lý tài nguyên hiệu quả, hạn chế tình trạng giật lag sau thời gian dài sử dụng.

Thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO A6T

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 685 (8 nhân, 6nm) Màn hình 6,75 inch, LCD, 120Hz, HD+ Bộ nhớ RAM 4GB / 6GB (Hỗ trợ RAM ảo) Bộ nhớ trong 64GB / 128GB / 256GB Pin / Sạc 6100 mAh, hỗ trợ sạc ngược Camera sau 13MP (Chính) + Cảm biến đơn sắc Camera trước 5MP Kết nối NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Jack 3.5mm

Hệ thống camera của máy gồm cảm biến chính 13MP tích hợp các thuật toán AI như xóa vật thể, tối ưu bố cục và làm đẹp chân dung. Dù không nhấn mạnh vào thông số phần cứng khủng, OPPO A6T vẫn đáp ứng tốt nhu cầu ghi lại khoảnh khắc đời thường với độ chi tiết ổn định và màu sắc chân thực.

Nhìn chung, với mức giá từ 4,49 triệu đồng, OPPO A6T là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng ưu tiên thời lượng pin dài, màn hình mượt mà và các tiện ích kết nối hiện đại trong một thiết kế thời trang.