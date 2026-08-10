OPPO A7 Pro 5G ra mắt tại Việt Nam: Pin khủng 8000 mAh cùng chuẩn bền bỉ IP69K OPPO A7 Pro 5G chính thức trình làng tại Việt Nam với viên pin 8.000 mAh bền 6 năm, camera kép 50MP tích hợp AI và chuẩn kháng nước bụi IP69K cao cấp.

OPPO vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại OPPO A7 Pro 5G tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước cải tiến quan trọng cho dòng A Series. Thiết bị tạo ấn tượng mạnh mẽ khi kết hợp viên pin dung lượng khổng lồ 8.000 mAh trong thân máy thanh mảnh, đi kèm hệ thống camera kép 50MP tích hợp trí tuệ nhân tạo và chuẩn chống nước kháng bụi cấp độ công nghiệp.

Thiết kế mỏng nhẹ cùng tấm nền AMOLED 120Hz

Mặc dù tích hợp viên pin dung tích lớn, OPPO A7 Pro 5G vẫn duy trì tính công thái học với độ dày thân máy chỉ 8,8mm cùng trọng lượng 200g. Mặt lưng nổi bật nhờ cụm camera đặt theo chiều ngang lạ mắt, phân phối với hai tùy chọn màu sắc gồm Xanh Sóng Biển (hiệu ứng gợn sóng 3D) và Titan Ánh Kim.

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6,57 inch độ phân giải FHD+, tần số quét 120Hz mang đến phản hồi mượt mà. Màn hình đạt tỷ lệ hiển thị mặt trước lên tới 92,8% cùng độ sáng tối đa 1.400 nit, hỗ trợ khả năng hiển thị rõ nét ngay dưới điều kiện nắng gắt ngoài trời.

Hệ thống camera 50MP và các thuật toán nhiếp ảnh AI

Về phần cứng quang học, OPPO A7 Pro 5G mang đến camera chính 50MP phía sau sử dụng cảm biến kích thước 1/2 inch, tăng khả năng thu sáng thêm 70% so với thế hệ tiền nhiệm, kết hợp camera phụ 2MP. Thiết kế này giúp cải thiện đáng kể chi tiết và giảm nhiễu khi chụp đêm.

Đáng chú ý, camera selfie phía trước có độ phân giải 50MP cùng góc siêu rộng 100 độ, hỗ trợ tính năng tự động chuyển đổi góc chụp thông minh. Hệ thống tự động nhận diện số lượng người để chuyển đổi giữa tiêu cự 1x và 0,6x. Thiết bị còn tích hợp hàng loạt công cụ chỉnh sửa hậu kỳ AI như Tỏa sáng chân dung AI, Ghép Ảnh Sáng Tạo AI (AI Remix Collage) và AI Popout 2.0 giúp tách nền tạo khối sống động.

Pin 8.000 mAh bền bỉ 6 năm cùng hệ thống tản nhiệt Glacier VC

Điểm nhấn kỹ thuật lớn nhất trên OPPO A7 Pro 5G là viên pin dung lượng 8.000 mAh đi kèm sạc nhanh 45W. Theo công bố, pin vẫn duy trì trên 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 6 năm sử dụng thực tế. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc ngược có dây công suất 10W cho các phụ kiện khác.

Để kiểm soát nhiệt lượng khi vận hành cường độ cao, OPPO trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi Glacier VC có diện tích 4.300mm². Khả năng kết nối được củng cố nhờ chip mạng NetworkBoost S1 kết hợp công nghệ AI LinkBoost 4.0. Thiết bị còn đạt tiêu chuẩn bảo vệ thân máy ấn tượng gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K nhờ khung viền gia cố và keo bảo vệ chuyên dụng.

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Bên cạnh các trang bị nổi bật, OPPO A7 Pro 5G hỗ trợ đầy đủ kết nối 5G, Bluetooth 5.4 BLE, NFC và Wi-Fi băng tần kép 2.4G/5G. Dưới đây là bảng giá bán lẻ niêm yết của từng phiên bản cấu hình tại thị trường Việt Nam: