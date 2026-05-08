OPPO A7 Pro Max ra mắt với pin 10.000 mAh, chip Snapdragon 4 Gen 5 và chuẩn kháng nước IP69K OPPO vừa chính thức trình làng OPPO A7 Pro Max sở hữu viên pin silicon-carbon 10.000 mAh, chip Snapdragon 4 Gen 5 đầu tiên thế giới cùng độ bền đạt chuẩn IP69K.

OPPO A7 Pro Max vừa chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước tiến công nghệ đáng chú ý trong phân khúc tầm trung. Thiết bị gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa viên pin dung lượng năm chữ số 10.000 mAh, vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5 sản xuất trên tiến trình 4nm và khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IP69K cao nhất hiện nay. Sản phẩm có giá khởi điểm từ 2.199 Nhân dân tệ (khoảng 8,57 triệu đồng).

OPPO A7 Pro Max ra mắt với cấu hình mạnh mẽ

Công nghệ pin silicon-carbon 10.000 mAh và giải pháp sạc toàn diện

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên OPPO A7 Pro Max là viên pin Glacier dung lượng 10.000 mAh. Để tích hợp viên pin lớn vào khung máy smartphone thông thường, hãng đã áp dụng công nghệ pin silicon-carbon hình cầu độc quyền, giúp tăng mật độ năng lượng và tối ưu hóa diện tích vật lý.

Đi kèm với dung lượng lớn, thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh SuperVOOC công suất 80W. Ngoài ra, máy còn tương thích với chuẩn sạc nhanh chung UFCS 80W và hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây với công suất 27W, cho phép nạp năng lượng cho các thiết bị di động khác trong trường hợp cần thiết.

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Kiến trúc vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5 đầu tiên trên thế giới

Về mặt cấu hình, OPPO A7 Pro Max là smartphone đầu tiên thương mại hóa vi xử lý Snapdragon 4 Gen 5 của Qualcomm. Con chip này được gia công trên tiến trình 4nm tiên tiến từ TSMC, nhằm đạt mức hiệu suất năng lượng tối ưu.

Cấu trúc CPU của Snapdragon 4 Gen 5 gồm 8 nhân: 2 nhân hiệu năng cao Cortex-A78 xung nhịp 2.4 GHz và 6 nhân tiết kiệm điện Cortex-A55 xung nhịp 2.0 GHz, đi kèm bộ xử lý đồ họa Adreno G629. Để đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu, OPPO trang bị cho máy chuẩn bộ nhớ RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 3.1 cao cấp.

OPPO A7 Pro Max dùng chip Snapdragon 4 Gen 5 cho hiệu năng mạnh mẽ

Màn hình AMOLED, hệ thống camera OIS và chuẩn độ bền tối đa

Mặt trước của máy sử dụng màn hình AMOLED cong linh hoạt kích thước 6,78 inch, độ phân giải 2772 x 1272 pixels (FHD+). Màn hình này hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz và đạt độ sáng tối đa 1.800 nits, giúp cải thiện khả năng hiển thị dưới nguồn sáng mạnh.

Hệ thống quang học bao gồm camera trước 50MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung. Cụm camera sau gồm cảm biến chính 50MP tích hợp chống rung quang học (OIS) kết hợp với ống kính đơn sắc 2MP trợ sáng và đo chiều sâu.

Bên cạnh đó, OPPO A7 Pro Max đạt đầy đủ các cấp độ bảo vệ chống bụi và nước từ IP66, IP68, IP69 đến tiêu chuẩn cao nhất IP69K, cho phép thiết bị chống chịu được nước phun áp lực cao và nhiệt độ lớn. Máy xuất xưởng với giao diện ColorOS 16 dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 16.

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Bảng thông số kỹ thuật tổng hợp của OPPO A7 Pro Max

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6,78 inch AMOLED cong, 2772 x 1272 pixels, 120Hz, 1.800 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 (4nm TSMC) CPU / GPU 2x Cortex-A78 @ 2.4GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0GHz / Adreno G629 Bộ nhớ RAM LPDDR4X, Bộ nhớ trong UFS 3.1 Camera sau 50MP (chính, OIS) + 2MP (đơn sắc) Camera trước 50MP Dung lượng pin & Sạc 10.000 mAh (Glacier Silicon-Carbon), Sạc 80W SuperVOOC, UFCS 80W, Sạc ngược 27W Độ bền Kháng nước và bụi đạt chuẩn IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Hệ điều hành ColorOS 16 (Android 16)

Giá bán và tùy chọn phiên bản

Tại thị trường Trung Quốc, OPPO A7 Pro Max được cung cấp với 3 tùy chọn màu sắc: Wave Rider, Orange Glow và Mountain Black. Mức giá khởi điểm được niêm yết cho phiên bản cấu hình 8GB RAM và 128GB ROM là 2.199 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,57 triệu đồng).