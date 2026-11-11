OPPO A7 Ultra rò rỉ pin 12.000 mAh: tin đồn ra mắt tháng 12, mã PNC110 xuất hiện trên MIIT Tin đồn từ Digital Chat Station cho biết OPPO A7 Ultra có thể dùng pin đến 12.000 mAh, ra mắt tháng 12, trong khi OPPO chưa xác nhận thông tin chính thức.

OPPO A7 Ultra, mẫu điện thoại thuộc dòng A-series, có thể ra mắt vào tháng 12 tới với viên pin dung lượng lên đến 12.000 mAh. Thông tin này đến từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo. Nếu được xác nhận, đây sẽ là smartphone có pin lớn nhất từ trước đến nay của OPPO.

Đây mới chỉ là tin đồn. Phía OPPO chưa công bố tên gọi chính thức cũng như thời điểm phát hành của sản phẩm.

Pin 12.000 mAh và thiết kế lộ diện qua cơ sở dữ liệu MIIT

Theo nguồn tin rò rỉ, OPPO A7 Ultra được định vị trong nhóm thiết bị pin 10.000 mAh, nhưng dung lượng thương mại có thể đạt mức 12.000 mAh. Mặt sau của máy nổi bật với cụm camera đặt ngang dạng viên thuốc, gồm hai ống kính, đèn flash và dòng chữ mô tả hệ thống camera AI.

Thông tin OPPO A7 Ultra được leaker nổi tiếng DCS chia sẻ

Mô tả này trùng khớp với mẫu điện thoại OPPO mang mã PNC110 vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu cấp phép mạng MIIT tại Trung Quốc. Hình ảnh từ giấy phép cho thấy máy có màn hình phẳng, camera selfie đục lỗ ở chính giữa, hỗ trợ kết nối 5G và hai SIM.

Đáng chú ý, các báo cáo trước đó ghi nhận dung lượng pin định mức của mã PNC110 nằm trong khoảng 11.460 mAh đến 11.640 mAh. Con số này cho thấy mức 12.000 mAh nhiều khả năng là dung lượng thương mại, còn dung lượng định mức thấp hơn đôi chút.

Đặt cạnh các đời trước: pin của OPPO tăng nhanh thế nào?

Trước đó, OPPO đã ra mắt OPPO A7 Pro Max với pin 10.000 mAh vào ngày 4 tháng 8 tại Trung Quốc. Cùng thời điểm, OPPO A7 Pro dùng pin 8.000 mAh, còn dòng A6 năm ngoái dùng pin 7.000 mAh.

Điện thoại mới của OPPO sẽ cho thời gian sử dụng pin tuyệt vời

Mẫu máy Dung lượng pin Ghi chú Dòng OPPO A6 7.000 mAh Ra mắt năm ngoái OPPO A7 Pro 8.000 mAh Đã ra mắt OPPO A7 Pro Max 10.000 mAh Ra mắt ngày 4 tháng 8 tại Trung Quốc OPPO A7 Ultra Đến 12.000 mAh (tin đồn) Mã PNC110 có dung lượng định mức 11.460 đến 11.640 mAh theo báo cáo trước đó

Như vậy, nếu thông tin được xác nhận, dung lượng pin trên dòng A-series sẽ tăng thêm 2.000 mAh so với A7 Pro Max và gần gấp 1,7 lần dòng A6.

Tham chiếu từ OPPO A7 Pro: cấu hình của người đàn anh pin 8.000 mAh

Trong lúc chờ OPPO A7 Ultra, OPPO A7 Pro 5G là mẫu đã có mặt trên thị trường để tham chiếu. Máy dùng màn hình AMOLED 6,57 inch, tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 1.400 nits, pin 8.000 mAh kèm sạc 45W.

Về camera, máy có camera trước 50 MP và camera sau 50 MP kết hợp 2 MP. Thiết bị hỗ trợ 5G, NFC, Bluetooth 5.4 BLE, Wi-Fi hai băng tần 2.4G/5G và đạt các chuẩn kháng nước bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Những thông tin còn bỏ ngỏ

Hiện nguồn tin rò rỉ chưa nêu vi xử lý, thông số màn hình, tốc độ sạc hay giá bán của OPPO A7 Ultra. Do đó, hiệu năng, khả năng sạc nhanh cho viên pin lớn cũng như độ dày, trọng lượng của máy vẫn chưa thể đánh giá.

Người dùng nên xem đây là thông tin tham khảo cho đến khi OPPO có thông báo chính thức về tên gọi, cấu hình và thời điểm phát hành.