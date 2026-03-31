OPPO ấn định ngày ra mắt Find X9 Ultra và Find X9s Pro với loạt cải tiến về camera OPPO vừa xác nhận sự kiện ra mắt bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s Pro vào ngày 21/4. Sản phẩm mới gây chú ý với camera 200MP và hệ thống zoom quang học 10x đột phá.

OPPO đã chính thức xác nhận sự kiện ra mắt các thành viên mới thuộc dòng Find X9 tại thị trường Trung Quốc. Sự kiện lần này tập trung vào các giải pháp nhiếp ảnh di động cao cấp, kết quả từ sự hợp tác giữa OPPO và thương hiệu máy ảnh danh tiếng Hasselblad.

Thời điểm ra mắt và trọng tâm công nghệ

Sự kiện giới thiệu bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s Pro sẽ diễn ra vào lúc 19:00 ngày 21/4 (giờ Trung Quốc), tương đương 18:00 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Mục tiêu của OPPO trong lần ra mắt này là đẩy mạnh khả năng nhiếp ảnh trên điện thoại thông minh lên một tiêu chuẩn mới, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng chuyên nghiệp.

Find X9 Ultra: Đột phá với hệ thống zoom quang học 10x

Find X9 Ultra dự kiến sẽ là tâm điểm của sự kiện với hệ thống telephoto thế hệ mới. OPPO cho biết hãng đã ứng dụng cấu trúc lăng kính được thiết kế lại hoàn toàn nhằm tối ưu hóa khả năng chụp ảnh ở khoảng cách xa. Hệ thống này hỗ trợ zoom quang học 10x và có thể đạt mức zoom kỹ thuật số lên đến 120x.

Để đảm bảo chất lượng hình ảnh ổn định ở các mức zoom lớn, hãng đã tích hợp hệ thống hiệu chuẩn quang học chủ động ngay trong quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, máy còn sở hữu cảm biến 50 megapixel tùy chỉnh kết hợp cùng bộ xử lý hình ảnh tiên tiến, giúp tăng cường độ rõ nét và chi tiết cho bức hình.

Find X9s Pro: Flagship nhỏ gọn sở hữu camera kép 200MP

Khác với phiên bản Ultra, Find X9s Pro hướng đến sự cân bằng giữa thiết kế nhỏ gọn và sức mạnh phần cứng. Thiết bị gây ấn tượng mạnh khi sở hữu hệ thống camera kép độ phân giải lên đến 200 megapixel, bao gồm một cảm biến chính và một ống kính tele chất lượng cao.

Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của Find X9s Pro:

Thông số Chi tiết Màn hình 6.32 inch OLED Vi xử lý Dimensity 9500 Pin Khoảng 7000mAh Sạc nhanh 80W Camera Hệ thống camera kép 200MP

Mở rộng hệ sinh thái với máy tính bảng mới

Không chỉ dừng lại ở điện thoại, OPPO dự kiến sẽ giới thiệu thêm hai mẫu máy tính bảng cao cấp là OPPO Pad Mini và Pad 5 Pro. Các thiết bị này được cho là sẽ trang bị những vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay như Snapdragon 8 Gen 5 và 8 Elite Gen 5, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ của hãng trong năm nay.

Việc đồng loạt nâng cấp các dòng sản phẩm chiến lược cho thấy tham vọng của OPPO trong việc tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ Android khác, đặc biệt là trong phân khúc thiết bị chú trọng vào khả năng xử lý hình ảnh và hiệu năng đa nhiệm.