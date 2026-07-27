Oppo chính thức xác nhận smartphone giá rẻ Oppo A7 Pro Max mang viên pin khủng 10.000 mAh Oppo chính thức xác nhận smartphone giá rẻ Oppo A7 Pro Max sở hữu viên pin 10.000 mAh lớn nhất của hãng, vượt mặt các đối thủ trong cùng phân khúc.

Hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc Oppo vừa chính thức xác nhận sự xuất hiện của Oppo A7 Pro Max, mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng A-series bình dân. Điểm nhấn ấn tượng nhất trên sản phẩm này chính là viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh, xác lập kỷ lục về dung lượng pin lớn nhất từng xuất hiện trên một thiết bị di động của Oppo.

Oppo A7 Pro Max sở hữu viên pin lớn hơn cả Oppo A6 Pro.

Công nghệ pin 10.000 mAh và độ bền vượt trội

Dung lượng pin 10.000 mAh trên Oppo A7 Pro Max vượt xa phiên bản Oppo A6 Pro 4G trước đó vốn sở hữu viên pin 7.000 mAh, đồng thời bỏ xa đối thủ Redmi Note 17 Pro với pin 9.000 mAh. Các hình ảnh quảng bá chính thức từ hãng xác nhận thiết bị sử dụng cấu trúc pin đơn (single-cell) với dung lượng định mức đạt 9.700 mAh.

Đáng chú ý, Oppo khẳng định viên pin này có khả năng duy trì đến 80% dung lượng ban đầu ngay cả khi đã trải qua 1.500 chu kỳ sạc đầy. Điều này giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ sử dụng thiết bị, giải quyết triệt để nỗi lo giảm hiệu suất pin theo thời gian của người dùng thuộc phân khúc phổ thông.

Oppo A7 Pro Max chuẩn bị ra mắt với viên pin 10.000 mAh.

Thiết kế ấn tượng cùng thông số kỹ thuật dự kiến

Bên cạnh dung lượng pin cực lớn, Oppo A7 Pro Max vẫn giữ được kiểu dáng tương đối mỏng nhẹ. Dù mang viên pin 10.000 mAh và trọng lượng 226 gram, thân máy chỉ dày 8,47 mm, mỏng hơn so với mức 8,75 mm trên iPhone 17 Pro. Thiết kế cụm camera sau cũng được làm mới với tạo hình gợi liên tưởng đến dòng iPhone cao cấp.

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, Oppo A7 Pro Max được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5. Máy sở hữu màn hình OLED kích thước 6,78 inch với tần số quét 120 Hz và độ phân giải 1.5K. Hệ thống quang học của thiết bị bao gồm camera trước 50 MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh tự sướng, cùng cụm camera sau gồm cảm biến chính 50 MP và một cảm biến phụ 2 MP.

Tình trạng đặt hàng và mức giá

Hiện tại, Oppo đã mở chương trình đặt trước Oppo A7 Pro Max tại thị trường Trung Quốc với mức phí giữ chỗ chỉ 0,01 Nhân dân tệ. Mặc dù vậy, các thông tin chi tiết về giá bán chính thức cũng như thời điểm mở bán toàn cầu vẫn chưa được hãng công bố rộng rãi.