OPPO Enco Air 5 Pro ra mắt: Nâng cấp ANC 55dB, Bluetooth 6.0 và pin 54 giờ Mẫu tai nghe OPPO Enco Air 5 Pro vừa trình làng tại Trung Quốc với nhiều nâng cấp đột phá về công nghệ khử tiếng ồn, kết nối Bluetooth 6.0 và thời lượng pin ấn tượng.

OPPO Enco Air 5 Pro là mẫu tai nghe true wireless thế hệ mới sở hữu khả năng chống ồn chủ động (ANC) lên đến 55dB cùng công nghệ kết nối Bluetooth 6.0 tiên tiến. Đây là phiên bản kế nhiệm của Enco Air 4 Pro, hướng tới phân khúc người dùng phổ thông với mức giá cạnh tranh khoảng 1,25 triệu đồng nhưng vẫn tích hợp nhiều tính năng cao cấp.

OPPO Enco Air 5 Pro ra mắt

Công nghệ khử tiếng ồn và chất lượng âm thanh vượt trội

Hệ thống khử tiếng ồn trên Enco Air 5 Pro đạt mức 55dB, mở rộng dải tần giảm nhiễu lên đến 5.000Hz. So với phiên bản tiền nhiệm chỉ đạt 49dB và 4.000Hz, đây là một bước tiến lớn giúp lọc bỏ tạp âm môi trường hiệu quả hơn, đặc biệt là các âm thanh tần số cao.

Về khả năng tái tạo âm thanh, thiết bị sử dụng driver dynamic 12mm, hỗ trợ dải tần từ 20Hz đến 40kHz. Đáng chú ý, sản phẩm vẫn duy trì chuẩn âm thanh độ phân giải cao LHDC 5.0 với tốc độ truyền tải lên đến 1Mbps. Điều này đảm bảo chất lượng âm thanh chi tiết và trung thực cho người dùng thiết bị Android có yêu cầu khắt khe về trải nghiệm nghe nhạc.

Tai nghe mới của OPPO sở hữu chất lượng âm thanh ấn tượng

Tiên phong Bluetooth 6.0 và các tính năng AI thông minh

Đây là một trong những mẫu tai nghe đầu tiên trong phân khúc trang bị Bluetooth 6.0, cho phép kết nối ổn định và hỗ trợ ghép đôi đồng thời hai thiết bị. Đối với người dùng thường xuyên chơi game hoặc xem video, chế độ độ trễ thấp 47ms giúp tối ưu hóa việc đồng bộ tín hiệu.

Khả năng đàm thoại cũng được nâng cấp với hệ thống ba micro tích hợp thuật toán AI giảm nhiễu. Công nghệ này cho phép duy trì giọng nói rõ ràng ngay cả khi người dùng đang di chuyển trong điều kiện gió mạnh lên đến 25 km/h. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ tính năng dịch thuật bằng AI, mang lại trải nghiệm tiện lợi cho người dùng trong môi trường quốc tế.

Thời lượng pin và thông số kỹ thuật ấn tượng

Thời lượng pin là một trong những ưu điểm lớn nhất của Enco Air 5 Pro. Khi tắt ANC, tai nghe có thể hoạt động liên tục trong 13 giờ và tổng cộng lên đến 54 giờ nếu dùng kèm hộp sạc. Con số này vượt xa nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Enco Air 5 Pro có thời lượng pin tuyệt vời

Thông số Chi tiết Driver 12mm Dynamic Chống ồn (ANC) 55dB / 5.000Hz Kết nối Bluetooth 6.0 Codec LHDC 5.0, AAC, SBC Thời lượng pin Tối đa 54 giờ (Tắt ANC) / 29 giờ (Bật ANC) Độ trễ 47ms Kháng nước/bụi IP55

Mỗi bên tai nghe nặng chỉ 4,4g, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP55, phù hợp cho các hoạt động thể thao. Tại thị trường Trung Quốc, OPPO Enco Air 5 Pro được bán với giá 329 Nhân dân tệ (tương đương 1,25 triệu đồng) với hai tùy chọn màu sắc: Trắng Ánh Trăng và Đen Huyền Bí.

Trong khi chờ đợi Enco Air 5 Pro có mặt tại các thị trường quốc tế, người dùng có thể tham khảo các dòng sản phẩm đời trước như Enco Air 3 vốn cũng đang có mức giá rất hấp dẫn cho những trải nghiệm âm thanh cơ bản.