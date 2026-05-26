OPPO Enco Air 5s trình làng: Tai nghe bán nhét tai hỗ trợ chống ồn AI và thời lượng pin 48 giờ OPPO vừa ra mắt mẫu tai nghe Enco Air 5s tại thị trường Trung Quốc với thiết kế siêu nhẹ 3.9g, hỗ trợ chống ồn chủ động ANC và khả năng kết nối Bluetooth 6.0 ổn định.

OPPO vừa chính thức giới thiệu mẫu tai nghe Enco Air 5s tại thị trường Trung Quốc cùng với dòng điện thoại Reno16. Đây là sản phẩm âm thanh mới nhất được hãng tập trung tối ưu hóa bằng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng tích hợp sâu vào hệ sinh thái thông minh, mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch trong phân khúc giá phổ thông.

Thiết kế bán nhét tai tối ưu hóa công thái học

Điểm nhấn đầu tiên của OPPO Enco Air 5s nằm ở thiết kế bán nhét tai (semi-in-ear) với trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 3.9 gram cho mỗi bên tai. Kiểu dáng này được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với nhiều cấu trúc tai khác nhau, giúp người dùng cảm thấy thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài mà không gặp tình trạng bí tai thường thấy ở các dòng tai nghe nhét tai hoàn toàn (in-ear).

Sản phẩm có sẵn ba tùy chọn màu sắc bao gồm: Trắng Ánh Trăng, Đen Huyền Bí và Tím Ánh Sao, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của người dùng trẻ.

Công nghệ âm thanh và khả năng chống ồn chủ động

Mặc dù thuộc phân khúc giá rẻ, Enco Air 5s vẫn được trang bị driver dynamic kích thước 12mm, mang lại chất lượng âm thanh stereo hai kênh sống động. Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp các tính năng tối ưu hóa âm thanh thích ứng và hiệu ứng âm thanh không gian, giúp tăng cường độ sâu khi nghe nhạc hoặc xem phim.

Đặc biệt, đây là một trong số ít mẫu tai nghe bán nhét tai được trang bị tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC). Người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa ba chế độ: khử ồn sâu, khử ồn nhẹ và chế độ xuyên thấu tùy theo môi trường xung quanh. Đối với các cuộc hội thoại, hệ thống ba micro kết hợp cùng thuật toán ENC và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp lọc tạp âm hiệu quả, đảm bảo giọng nói luôn rõ ràng ngay cả ở những khu vực đông đúc.

Kết nối Bluetooth 6.0 và hệ sinh thái thông minh

Về khả năng kết nối, OPPO Enco Air 5s sử dụng chuẩn Bluetooth 6.0 mới nhất, cho phép duy trì tín hiệu ổn định trong phạm vi 10 mét. Thiết bị hỗ trợ kết nối đồng thời hai thiết bị và tương thích hoàn toàn với cả hệ điều hành Android lẫn các sản phẩm Apple.

Ngoài ra, tai nghe còn sở hữu nhiều tiện ích thông minh khác như: điều khiển âm lượng bằng thao tác trượt, hỗ trợ trợ lý ảo AI, dịch thuật trực tiếp và khả năng điều khiển camera từ xa trên smartphone. Chuẩn kháng nước và bụi IP55 cũng được trang bị để bảo vệ thiết bị trong các hoạt động thể thao hàng ngày.

Thời lượng pin ấn tượng lên đến 48 giờ

Hơn nữa, thời lượng pin là một trong những ưu điểm vượt trội của Enco Air 5s. Ở chế độ tiêu chuẩn (tắt ANC), tai nghe có thể phát nhạc liên tục trong 9 giờ và tổng cộng lên đến 48 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc. Khi kích hoạt tính năng chống ồn chủ động, thời gian sử dụng sẽ duy trì ở mức 4.5 giờ cho tai nghe và 25 giờ kèm hộp sạc.

Hộp sạc sử dụng cổng USB Type-C với dung lượng pin 530mAh, cho phép sạc đầy toàn bộ hệ thống trong khoảng 90 phút. Độ bền của pin cũng đã được chứng nhận bởi tổ chức TÜV Rheinland.

Thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO Enco Air 5s

Đặc tính Chi tiết kỹ thuật Màng loa (Driver) 12mm dynamic Trọng lượng 3.9g mỗi tai nghe Công nghệ chống ồn ANC (Chống ồn chủ động) & AI ENC (Cuộc gọi) Kết nối Bluetooth 6.0, kết nối 2 thiết bị đồng thời Thời lượng pin tổng 48 giờ (tắt ANC), 25 giờ (bật ANC) Chống nước IP55 Giá bán tham khảo 269 nhân dân tệ (~ 1.04 triệu đồng)

Hiện tại, OPPO Enco Air 5s đã chính thức lên kệ tại thị trường Trung Quốc với mức giá niêm yết là 269 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.04 triệu đồng). Với bộ tính năng AI đa dạng và thời lượng pin bền bỉ, đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu tai nghe không dây đa năng trong tầm giá phổ thông.