OPPO F33 Series ra mắt: Pin 7,000 mAh và cấu trúc bọc thép 360 độ có gì đặc biệt? OPPO chính thức giới thiệu dòng F33 Series 5G tại Ấn Độ, nổi bật với viên pin 7,000 mAh bền bỉ tới 5 năm, chip Dimensity 6360 Max và khả năng kháng nước chuẩn IP69K.

OPPO vừa chính thức trình làng bộ đôi smartphone tầm trung mới nhất thuộc dòng F-series tại thị trường Ấn Độ là OPPO F33 5G và OPPO F33 Pro 5G. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dòng sản phẩm này nằm ở sự kết hợp giữa dung lượng pin cực lớn và cấu trúc thân máy siêu bền, hướng tới nhóm người dùng cần sự bền bỉ trong cường độ sử dụng cao.

Sức mạnh từ chip Dimensity 6360 Max và pin 7,000 mAh

Về mặt kỹ thuật, cả hai thiết bị đều được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 Max, đi kèm chuẩn RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2. Cấu hình này đảm bảo hiệu năng ổn định cho các tác vụ hàng ngày và giải trí đa phương tiện.

Đáng chú ý, viên pin dung lượng 7,000 mAh là một trong những mức dung lượng lớn nhất trong phân khúc tầm trung hiện nay. Theo công bố, viên pin này hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80W và có tuổi thọ ấn tượng, giữ được 80% dung lượng sau 1,830 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 5 năm sử dụng liên tục.

Thiết kế bọc thép 360 độ và độ bền chuẩn quân đội

OPPO đã áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới với cụm camera hình chữ nhật bo góc mang tên "Mô-đun ống kính Biển Sao". Tuy nhiên, giá trị cốt lõi nằm ở cấu trúc bên trong. Cả hai máy đều sở hữu "thân máy bọc thép 360°" với mặt lưng polymer nguyên khối dày 1.5mm, giúp tăng khả năng chịu lực khi va đập.

Đặc biệt, dòng F33 Series đạt chuẩn kháng nước và bụi IP69K, mức bảo vệ cao nhất cho phép thiết bị chống lại tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao. Riêng phiên bản Pro được gia công bằng quy trình CNC để tạo ra bề mặt tương phản bóng - mờ sang trọng hơn.

So sánh thông số kỹ thuật chính

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật quan trọng giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro:

Thông số OPPO F33 5G OPPO F33 Pro 5G Màn hình 6.57 inch AMOLED, 120Hz, 1400 nits 6.57 inch AMOLED, 120Hz, 1400 nits Vi xử lý Dimensity 6360 Max Dimensity 6360 Max Camera sau 50MP (chính) + 2MP (độ sâu) 50MP (chính) + 2MP (độ sâu) Camera trước 16MP 50MP Pin/Sạc 7,000 mAh / 80W 7,000 mAh / 80W Độ bền IP69K, Thân máy bọc thép 360° IP69K, Thân máy bọc thép 360°, Gia công CNC

Giá bán và tùy chọn phiên bản

Tại thị trường Ấn Độ, OPPO F33 5G có giá khởi điểm từ 31,999 INR (khoảng 9.03 triệu đồng) cho bản 6GB/128GB. Các phiên bản cao cấp hơn như 8GB/256GB có giá tối đa 37,999 INR (khoảng 10.72 triệu đồng).

Đối với OPPO F33 Pro 5G, máy có giá từ 37,999 INR (khoảng 10.72 triệu đồng) cho cấu hình 8GB/128GB và lên đến 40,999 INR (khoảng 11.57 triệu đồng) cho bản 8GB/256GB. Sản phẩm mang đến nhiều lựa chọn màu sắc thời thượng như Misty Forest, Starry Blue và Passion Red, phù hợp với người dùng trẻ năng động.