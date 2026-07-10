OPPO F35 và F35 Pro 5G ra mắt: Pin 8.000mAh, camera selfie 50MP và sạc nhanh 80W OPPO F35 và F35 Pro 5G chính thức trình làng với viên pin khủng 8.000mAh, camera selfie 50MP, màn hình tần số quét cao cùng chuẩn kháng nước IP69K bền bỉ.

OPPO vừa chính thức giới thiệu dòng điện thoại F35 Series 5G tại thị trường Ấn Độ với hai phiên bản gồm OPPO F35 5G và OPPO F35 Pro 5G. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên cả hai thiết bị là dung lượng pin lên tới 8.000mAh kết hợp cùng camera trước độ phân giải 50MP, định vị trong phân khúc tầm trung cận cao cấp.

OPPO F35 và F35 Pro ra mắt

Kiến trúc phần cứng và thiết kế của OPPO F35 5G

Phiên bản tiêu chuẩn OPPO F35 5G sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 6.57 inch độ phân giải FHD+. Màn hình hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thời 1.000Hz, độ phủ màu đạt 100% không gian màu DCI-P3 và độ sáng cục bộ tối đa HBM đạt mức 1.400 nits. Thiết bị sở hữu viền màn hình mỏng 1.67mm cùng mặt lưng tạo hiệu ứng 3D lấy cảm hứng từ các gợn sóng.

Thiết kế OPPO F35

Bên trong máy là vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 Max, kết hợp cùng RAM chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2. Thiết bị vận hành trên nền tảng ColorOS 16 ngay khi xuất xưởng. OPPO F35 5G có độ dày thân máy 0.88cm, trọng lượng 205g, đạt chuẩn chống bụi và nước IP69K cùng chứng nhận độ bền chống va đập tiêu chuẩn quân đội.

Nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu trên OPPO F35 Pro 5G

Phiên bản OPPO F35 Pro 5G hướng tới phân khúc cao cấp hơn với màn hình AMOLED 6.77 inch, độ phân giải FHD+ và tần số quét động lên đến 144Hz. Độ sáng tối đa HBM của màn hình đạt 1.800 nits và tốc độ lấy nét cảm ứng tức thời đạt 4.000Hz. Mặt lưng máy được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Smile Curve Design.

Các tính năng chính của OPPO F35 Pro

Về sức mạnh xử lý, F35 Pro 5G tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Max, bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1 cho tốc độ đọc ghi cao hơn và chạy giao diện ColorOS 16.5. Máy có độ mỏng 0.84cm và trọng lượng 210g. Để duy trì hiệu suất ổn định, thiết bị trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi SuperCool VC với diện tích tản nhiệt 5.000mm2, khung bảo vệ Armour 360 độ và hàng loạt chứng nhận kháng nước bao gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Năng lượng pin 8.000mAh và thông số camera

Cả hai model thuộc dòng OPPO F35 Series đều sở hữu khối pin dung lượng 8.000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất 80W và hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây cho các thiết bị khác. Camera selfie ở mặt trước của cả hai máy đều sử dụng cảm biến góc rộng 50MP.

OPPO F35 Series có hệ thống camera chất lượng

Ở cụm camera sau, hai thiết bị đều có camera chính 50MP. Tuy nhiên, OPPO F35 Pro 5G vượt trội hơn nhờ được tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS và bổ sung ống kính góc siêu rộng 8MP. Phiên bản tiêu chuẩn F35 5G chỉ trang bị thêm một camera phụ đơn sắc 2MP.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật bộ đôi OPPO F35 Series

Thông số OPPO F35 5G OPPO F35 Pro 5G Màn hình AMOLED 6.57 inch, 120Hz, 1.400 nits AMOLED 6.77 inch, 144Hz, 1.800 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 Max MediaTek Dimensity 7360 Max Bộ nhớ trong UFS 2.2 UFS 3.1 Hệ thống camera sau 50MP + 2MP đơn sắc 50MP (OIS) + 8MP góc siêu rộng Camera trước 50MP 50MP Pin & Sạc 8.000mAh, sạc nhanh SuperVOOC 80W 8.000mAh, sạc nhanh SuperVOOC 80W Chuẩn chống nước IP69K IP66, IP68, IP69, IP69K Độ dày & Trọng lượng 0.88cm, 205g 0.84cm, 210g

Giá bán công bố cho các phiên bản bộ nhớ

OPPO F35 5G được phát hành với ba phối màu gồm Xanh sóng biển (Wave Blue), Hồng sương mù (Mist Pink) và Xám Titan (Titanium Grey). Bản Pro có các tùy chọn Cam bình minh (Sunrise Orange), Xanh sóng biển (Wave Blue) và Nâu hoàng hôn (Twilight Brown).

Giá bán niêm yết của các cấu hình tại thị trường Ấn Độ cụ thể như sau: