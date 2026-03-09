OPPO Find N6 chốt ngày ra mắt 17/3: Đột phá công nghệ kính nhớ hình và camera 200MP Mẫu flagship gập OPPO Find N6 sẽ trình làng vào ngày 17/3 với bản lề titan, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và khả năng tự phục hồi nếp gấp màn hình độc đáo.

OPPO vừa chính thức xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt mẫu điện thoại gập thế hệ mới Find N6 tại thị trường Trung Quốc vào ngày 17/3. Điểm đột phá lớn nhất của dòng sản phẩm này nằm ở công nghệ "kính nhớ hình" (memory glass) kết hợp cùng hệ thống bản lề chế tác từ hợp kim titan cao cấp.

Công nghệ kính nhớ hình loại bỏ nếp gấp màn hình

Cấu trúc bản lề titan mới trên Find N6 được thiết kế để phân bổ lực căng đồng đều lên toàn bộ bề mặt hiển thị. Kết hợp với đặc tính của kính nhớ hình, màn hình có khả năng tự phục hồi độ phẳng sau mỗi lần gập mở. Giải pháp kỹ thuật này nhằm giải quyết triệt để điểm yếu nếp gấp màn hình vốn là rào cản lớn nhất đối với trải nghiệm người dùng trên các dòng smartphone gập hiện nay.

Về thông số hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình chính bên trong kích thước 8.12 inch và màn hình phụ bên ngoài 6.62 inch. Để tối ưu hóa không gian hiển thị rộng lớn, OPPO lần đầu tiên hỗ trợ bút cảm ứng OPPO AI Stylus, định vị Find N6 trở thành một thiết bị hỗ trợ công việc chuyên nghiệp cho phân khúc khách hàng doanh nhân.

OPPO Find N6 có 3 phiên bản màu sắc gồm Cam Vàng, Titan Nguyên bản, Đen Sâu thẳm

Cấu hình và khả năng xử lý vượt trội

Sức mạnh của Find N6 đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm viên pin dung lượng lớn xấp xỉ 6,000 mAh hỗ trợ sạc siêu nhanh. Thiết bị cung cấp 3 tùy chọn màu sắc bao gồm: Cam Vàng, Titan Nguyên bản và Đen Sâu thẳm. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất với bộ nhớ 16GB RAM và 1TB ROM sẽ được tích hợp tính năng kết nối vệ tinh.

Hệ thống camera cũng là điểm nhấn quan trọng với cảm biến chính 200MP Samsung HP5. Hỗ trợ cho camera chính là bộ đôi cảm biến 50MP Samsung JN5 dành cho ống kính góc siêu rộng và ống kính tele tiềm vọng, hứa hẹn khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp trên một thiết bị di động gập.

Thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find N6

Thông số Chi tiết Màn hình chính 8.12 inch Màn hình phụ 6.62 inch Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera chính 200MP (Samsung HP5) Pin ~6,000 mAh Tính năng đặc biệt Kính nhớ hình, Bản lề Titan, Bút AI Stylus

Với việc kết hợp giữa công nghệ vật liệu mới, hệ thống camera độ phân giải cao và dung lượng pin vượt trội, OPPO Find N6 được kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới trong phân khúc điện thoại gập, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn trên thị trường toàn cầu.