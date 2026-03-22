OPPO Find N6 lập kỷ lục doanh số nhờ công nghệ màn hình gập không nếp gấp Mẫu smartphone màn hình gập OPPO Find N6 ghi nhận doanh thu ngày đầu cao nhất năm tại Trung Quốc, gây ấn tượng mạnh với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và bản lề titan thế hệ mới.

OPPO Find N6 chính thức xác lập kỷ lục doanh số ngày đầu tiên cao nhất trong phân khúc điện thoại thông minh màn hình gập năm qua tại thị trường Trung Quốc. Mẫu flagship mới của thương hiệu này thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng nhờ những nâng cấp triệt để về độ bền và trải nghiệm hiển thị.

OPPO Find N6 có doanh số bán hàng ấn tượng

Tại thị trường nội địa, OPPO Find N6 có mức giá khởi điểm từ 9.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 38,13 triệu đồng). Dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện tử lớn cho thấy, các phiên bản cấu hình cao cấp, đặc biệt là tùy chọn màu titan với bộ nhớ trong 1TB, đã nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng tại nhiều hệ thống bán lẻ.

Công nghệ bản lề titan và giải pháp triệt tiêu nếp gấp

Một trong những cải tiến quan trọng nhất trên OPPO Find N6 là việc ứng dụng hệ thống bản lề hợp kim titan mới kết hợp cùng công nghệ kính nhớ. Giải pháp kỹ thuật này tập trung giải quyết lo ngại lớn nhất của người dùng dòng máy gập: nếp gấp màn hình theo thời gian.

Điện thoại gập mới của OPPO có giá hấp dẫn

Cấu trúc bản lề mới được thiết kế để duy trì độ phẳng tuyệt đối cho màn hình ngay cả sau hàng trăm nghìn lần gập mở. Với tỷ lệ phục hồi vật liệu rất cao, màn hình của Find N6 có khả năng giữ nguyên hình dạng ban đầu, giúp nếp gấp gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mang lại không gian hiển thị liền mạch.

Cấu hình phần cứng và thông số kỹ thuật ấn tượng

Về sức mạnh bên trong, OPPO Find N6 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất hiện nay. Thiết bị sở hữu hệ thống camera bốn ống kính với cảm biến chính lên đến 200 megapixel, đáp ứng nhu cầu nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ bút OPPO AI Pen, tối ưu hóa khả năng làm việc trên màn hình lớn.

OPPO Find N6 hỗ trợ bút OPPO AI Pen

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình AMOLED 8.12 inch, 120Hz, 1800 nits Camera chính 200MP + Tele 50MP OIS + Góc rộng 120° Dung lượng pin 6.000mAh Sạc Nhanh có dây 80W, không dây 50W Độ mỏng 4.21mm (khi mở) Độ bền IP58/59 Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Thiết bị cũng đạt các chứng nhận về độ bền thông qua những bài kiểm tra gập mở khắc nghiệt, đảm bảo độ tin cậy trong quá trình sử dụng hàng ngày. Với độ mỏng chỉ 4,21mm khi mở rộng và viên pin dung lượng lớn 6.000mAh, OPPO Find N6 đang định hình lại tiêu chuẩn về thiết kế và hiệu năng trong phân khúc smartphone màn hình gập cao cấp.